9/9

A sorpresa, occupa il quinto posto La Scienza delle Pulizie: La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato, saggio del chimico e divulgatore scientifico Dario Bressanini, un manuale dal quale si apprende che il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco