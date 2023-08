8 libri per bambini da 1 a 11 anni da leggere nell'estate 2023

L'ode a una cipolla è la poesia che dedichiamo ai bambini questa settimana. Un omaggio a Pablo Neruda e ai meravigliosi frutti che la natura ci regala. Ci sono poi avventure, magie, grandi esplorazioni e antichi mestieri in questa puntata. Buona lettura! ascolta articolo

Libri per bambini di 2 anni Trasformacorpo di Agnese Baruzzi Lapis, 2023 C’è chi ride sotto i baffi ma, se guardi bene, trovi un cavallo! E chi sta salutando quella mano? Forse quell’alce laggiù? Una bocca diventa pulcino, un gomito diventa pesce e quei due occhioni si sono trasformati in mucca. Basta alzare l’anta e la magia si compie!

Libri per bambini di 4 anni Ode a una cipolla di Felicita Sala e Alexandria Giardino Rizzoli, 2023 Pablo è stato invitato a pranzo da Matilde. La sua amica ha un giardino meraviglioso, in cui crescono pomodori, finocchi, peschi e rose. Ma dove Matilde vede amore e speranza, il cupo poeta trova solo dolore e tristezza. Finché una cipolla, umile e splendente, non gli ricorda che al mondo esiste anche la felicità. Un dolcissimo albo dedicato a Pablo Neruda e alla magia delle piccole cose.

Libri per bambini di 5 anni Il profumo della grande estate di Thibault Prugne Rizzoli, 2023 Ricordo la sua casetta che svettava in mezzo ai campi come un faro sull’oceano, le foglie del vecchio frassino che brillavano al sole, il profumo dei panni stesi ad asciugare in giardino, il ronzio delle api e il canto delle cinciallegre. Nonno Léon era una di quelle persone che vorrebbero che non cambi mai nulla. Che non desiderano ribaltare il mondo, ma soltanto viverci e ascoltarne il respiro. Mi chiamo Louise, e questa è la mia storia.

Libri per bambini di 6 anni La Sirenetta. Speciale anniversario Disney Libri, 2023 Il volume Disney La Sirenetta fa parte della nuova collana Speciale anniversario - Edizione limitata, creata appositamente per celebrare 100 anni di Disney. Il libro di 128 pagine comprende la storia classica del film con illustrazioni rinnovate; l'inedito backstage: una sezione speciale con i bozzetti originali, in cui vengono raccontati curiosità e aneddoti sulla genesi della storia; le citazioni delle frasi celebri del film, nel loro adattamento in italiano, per ripercorrere la magia dei capolavori disneyani. Un volume da collezione, con contenuti inediti e a tiratura limitata - disponibile solo per il 2023, con una copertina deluxe per i suoi effetti olografici.

Libri per bambini di 7 anni La cucina superstramagica di Teresa Capezzuto Il Ciliegio, 2023 Rita la cuoca si ritrova sola. Dove sono finiti Mattarello, Colino e Frullino, Mortaio e Pestello, Mestolino, la tribù delle forchette? Per fortuna, un incontro inatteso e la magia dell'amore faranno cambiare le cose.

Libri per bambini di 8 anni Avventura tra gli umani. Arex e Vastatore, dinosauri detective Fabbri, 2022 Attaccati nel cuore della notte da un manipolo di uomini, i due fratelli sono accusati di essere tra i responsabili di una serie di aggressioni che hanno seminato caos e distruzione nel paese degli umani. L’unico modo per dimostrare la propria innocenza è scoprire chi si cela dietro questi misteriosi attacchi.

Le sette meraviglie del mondo a fumetti di Viviane Koenig Lapis, 2023 Fascino, magnificenza, storia. Un viaggio a fumetti attraverso le epoche e le civiltà, alla scoperta di sette incredibili opere del mondo antico: le Piramidi d’Egitto, i Giardini pensili di Babilonia, la Statua di Zeus a Olimpia, il Tempio di Artemide a Efeso, il Mausoleo di Alicarnasso, il Colosso di Rodi e il faro di Alessandria. Sette capolavori, sette imprese, sette avventure! Un’opera di divulgazione agile e coinvolgente con disegni ricchi di dettagli, per un racconto a fumetti della genesi e dei segreti di queste meraviglie, testimoni della capacità dell’uomo di trasformare la realtà nel segno della bellezza.

Libri per bambini di 9 anni Il libro delle arti dimenticate. Meravigliose attività per le mani e per la mente. di Chris Duriez, Natalie Crowley, Elaine Baptiste Rizzoli, 2023 Meravigliose attività per le mani e per la mente. Prepara una torta, fai un falò all'aperto, cuci e ricama, costruisci una casetta per gli uccellini, coltiva le erbe aromatiche, gioca con un aeroplanino di carta... Un libro per imparare i passatempi di una volta, e scoprire che oggi ci si può divertire proprio come allora.