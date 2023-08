8 giochi e libri da viaggio per bambini per l'estate 2023

4/8

Il libro delle arti dimenticate. Meravigliose attività per le mani e per la mente. di Chris Duriez, Natalie Crowley, Elaine Baptiste Rizzoli, 2023 Meravigliose attività per le mani e per la mente. Prepara una torta, fai un falò all'aperto, cuci e ricama, costruisci una casetta per gli uccellini, coltiva le erbe aromatiche, gioca con un aeroplanino di carta... Un libro per imparare i passatempi di una volta, e scoprire che oggi ci si può divertire proprio come allora.