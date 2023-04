1/20 ©IPA/Fotogramma

I sistemi di trasporto pubblico migliori sono in Asia e in Europa (ma non in Italia). Così emerge da una ricerca di Time Out, testata leader nel settore delle guide su come muoversi nelle più grandi città del mondo, che ha coinvolto circa 20mila persone residenti in 50 diverse città. Tra i 19 grandi centri urbani che sono entrati nella lista – sulla base di criteri come sicurezza, comodità ed estetica dei mezzi - ce ne sono soltanto tre fuori dal Vecchio Continente o dall’Asia (e sono tutti in Nord America). Ecco la classifica

Le città migliori dove trasferirsi secondo gli expat