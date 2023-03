Tra fumetti e giardinaggio, torna la Lucca Crea Week

E’ in programma una lunga serie di eventi con “Lucca Collezionando” e “VerdeMura” che inaugurano la stagione degli appuntamenti di Lucca Crea. Il festival vintage-pop dedicato al fumetto è previsto per il 25 e 26 marzo al Polo Fiere di Lucca, mentre la fiera del giardinaggio il 31 marzo, 1 e 2 aprile sulle Mura della cittadina toscana

Torna a fiorire la primavera con la Lucca Crea Week. Dopo il successo della passata edizione, viene riproposta la formula con due eventi pieni di appuntamenti e iniziative, per il 2023 previsti per due weekend consecutivi. Si parte con “Lucca Collezionando”, il festival del fumetto vintage pop che aprirà le sue porte sabato 25 e domenica 26 marzo al Polo Fiere di Lucca. Poi sarà la volta di “VerdeMura”, la mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che accoglierà i visitatori nei giorni di venerdì 31 marzo, sabato 1 e domenica 2 aprile sulle Mura, sempre di Lucca.

Un festival dedicato al fumetto

Lucca Collezionando, in particolare, è un festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, che torna con la formula che ha riscosso notevole successo nella passata edizione, con migliaia di visitatori appassionati dell’atmosfera pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Il festival, organizzato da Lucca Crea al Polo Fiere di Lucca, per l’edizione del 2023 arriva a sfiorare i 100 espositori. Il pubblico, infatti, troverà i marchi dei grandi editori di fumetto, tra cui StarComics, Edizioni BD-JPop, Panini, Bonelli e molti altri, le fumetterie, i rivenditori di tavole originali e di giochi da tavolo e giocattoli. L’area espositiva si amplia di oltre 1200mq in più rispetto alla scorsa edizione. Al centro anche la riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo, americano e giapponese ma anche l’offerta di tavole originali, un mercato particolarmente vivace, che mette a disposizione degli appassionati tante rarità, grazie alla presenza in fiera dei migliori rivenditori, dei collezionisti, di gallerie e associazioni.

La nuova edizione di “VerdeMura”

Appuntamento, invece, con la quattordicesima edizione di VerdeMura il 31 marzo e l’1 e 2 aprile. La fiera apre ufficialmente la stagione italiana delle grandi mostre mercato di giardinaggio con oltre 160 espositori italiani e stranieri: vivaisti di piante e specie orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto e prodotti artigianali di eccellenza. L'edizione 2023 vedrà protagoniste le camelie, un genere di arbusti orientali dalle forme e colori inesauribili che hanno trovato in Lucchesia una seconda patria. Il sotterraneo del baluardo San Regolo ospiterà una delle più grandi esposizioni mai realizzate con centinaia di fiori recisi, provenienti dalle ville, dai vivai e dalle collezioni del territorio, capace di far apprezzare la grande varietà di colori, forme e sfumature, frutto di accurate e attente selezioni portate avanti nel tempo. Fra queste una sezione importante sarà dedicata alle varietà presenti nella Villa Reale di Marlia, la residenza che fu di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone, che rinnova la collaborazione con VerdeMura mettendo a disposizione oltre ai suoi tesori botanici anche il biglietto ridotto reciproco.

L’offerta sui biglietti

Acquistando il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni (Lucca Collezionando e VerdeMura), sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro. Già da domani, mercoledì 8 marzo, si potranno acquistare i biglietti con uno speciale sconto online su ticketone.it (8 euro + 1 di prevendita per il giornaliero) con possibilità di riduzioni e abbonamento per 2 e 3 giorni, evitando così le file. Due manifestazioni a misura di famiglia con un biglietto omaggio sino a 14 anni non compiuti.