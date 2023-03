Chi è Clare Smyth, la chef ospite della finale di MasterChef 12

Cresciuta in una fattoria della contea di Antrim, nell’Irlanda del Nord, è l’unica chef donna britannica a detenere tre stelle Michelin nel Regno Unito. Titolare, dal 2017, di uno dei locali più rinomati di Nothing Hill, a Londra, vanta 13 anni di esperienza nella cucina di Gordon Ramsey. Con il suo ristorante, Core, ha ottenuto anche il premio come Miglior chef donna al mondo. Suo il catering del matrimonio reale tra il principe Harry e Meghan Markle