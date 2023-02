16/21

Il modo più semplice per preparare una crepe alla Nutella? Utilizzare una “crepes maker” elettrica! Ariete propone una piastra per realizzare in casa golose crepes dolci e salate, ma anche pancake e piadine. Facile da pulire, è progettata per stendere l’impasto in modo omogeneo e per girarlo poi senza difficoltà. Euro 34,99

Piastra elettrica per crepe