Il premio speciale come gelatiere emergente 2023 è stato assegnato ad Alessandro Cesari (Sablè Gelato, a Bologna), quello per il miglio gelato al cioccolato a Stefano Ferrara (Gelato Lab, Roma), mentre quello per la valorizzazione delle produzioni locali è andato alla gelateria Tonka (Aprilia). Il premio per l'innovazione se lo aggiudicano in tre: Casa Marchetti (Torino), Jurri (Legnago) e Paolo Brunelli Combo (Senigallia)

