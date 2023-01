Blue Lock, una cover variant con la sforbiciata di Parola

Il primo numero del manga a metà tra spokon e battle shonen torna in fumetteria e nello store digitale Panini con una variant ufficiale realizzata per omaggiare il gesto tecnico simbolo delle figurine ascolta articolo Condividi

L’attaccante più forte del Giappone, la rovesciata più famosa d’Italia. Blue Lock, il manga di successo pubblicato da Panini Comics che racconta le gioie e i dolori del mondo del calcio, accende l’inizio del nuovo anno con una cover variant da collezione, dedicata a un gesto tecnico che è diventato un simbolo iconico del calcio e ha ispirato uno degli storici marchi dell’azienda modenese: la celebre rovesciata di Carlo Parola, del 15 gennaio 1950. Il logo è stato reinterpretato per l’occasione dal disegnatore del manga Yusuke Nomura (con il contributo della colorista italiana Giulia Adragna), in esclusiva per Panini, diventando così un’iniziativa unica nel suo genere.

Le parole di Alex Bertani leggi anche Annunciato l'ultimo capitolo del manga di Holly e Benji Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini, commenta: “Questa copertina rappresenta la sinergia perfetta tra le due anime di Panini, l’unione tra il mondo delle figurine e quello dei fumetti riassunta in un’unica, potente immagine ispirata a uno degli iconici simboli del nostro brand. Poter pubblicare un’illustrazione realizzata appositamente dagli autori di una serie giapponese in esclusiva per un mercato straniero è un evento più unico che raro e siamo orgogliosi e onorati di essere stati omaggiati da questo splendido tributo di Yusuke Nomura a Panini e al mondo del calcio italiano".

Intervista agli autori leggi anche Berserk, arriva in Italia la deluxe edition del capolavoro di Miura All’interno di questa edizione speciale del primo volume della serie, i lettori troveranno anche un’intervista esclusiva agli autori, che raccontano curiosità e aneddoti legati a questo manga che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, spingendoli a riflettere sullo sport da un punto di vista inedito e dissacrante. “Sono un grande fan del calcio giapponese, da molto tempo”, afferma Muneyuki Kaneshiro, sceneggiatore di Blue Lock “ma ho sempre trovato frustrante il fatto che in Giappone vi siano pochissimi attaccanti di livello mondiale. Quando ho provato a immaginarne il motivo, mi sono detto che, forse, manca un po’ la mentalità che porta ad anteporre un ‘proprio gol’ alla ‘squadra’, e da questa idea è iniziato tutto”.

Blue Lock, la trama leggi anche Evangelion, nuova edizione e art book in arrivo con Planet Manga La storia di Blue Lock è ambientata nel 2018, quando l’eliminazione ai Mondiali di calcio ha confermato i limiti della Nazionale giapponese. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna fare gol. Per questo motivo, la federazione calcistica giapponese ha pensato di dare vita a un programma per trovare giovani calciatori promettenti e far nascere il bomber che condurrà il Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo. A guidare il folle progetto, con l’obiettivo dichiarato di selezionare l’attaccante “più egoista”, c’è l'allenatore Jinpachi Ego. Una strategia rivoluzionaria per “distruggere il calcio perdente giapponese” che metterà alla prova trecento giovani talenti che dovranno sopravvivere al folle allenamento all'interno di una speciale struttura, la cosiddetta "prigione blu". Soltanto uno uscirà vincitore da questo Battle Royale calcistico. Chi sopravvivrà all’inferno del Blue Lock?

Quando e dove trovare la variant di Blue Lock 1 leggi anche Blue Giant, il jazz raccontato in versione manga da Shinichi Ishizuka La Variant Panini di Blue Lock 1 sarà disponibile esclusivamente su preorder per un periodo limitato di tempo (con modalità simili alle istant card Panini, trading card esclusive realizzate on-demand), dal 13 al 21 gennaio in fumetteria (recandosi nel proprio punto vendita di fiducia per prenotare il volume) e su [panini.link/blue-lock-variant-panini]panini.it*. Dalla chiusura dei preordini, ci vorranno circa 4 settimane per ricevere il prodotto.