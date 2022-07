Evangelion, nuova edizione e art book in arrivo con Planet Manga

Agosto è un mese cerchiato in rosso sul calendario di ogni fan di Evangelion. Planet Manga, divisione di Panini Comics dedicata al fumetto giapponese, ha infatti annunciato due importanti pubblicazioni dedicate all'opera di Hideaki Anno, resa celebre prima in versione anime e poi su carta con la trasposizione di Yoshiyuki Sadamoto.

Anno 2015 d.C., l’umanità è stata semi-distrutta da un cataclisma denominato Second Impact e la Terra è minacciata da creature sconosciute chiamate Angeli. Il destino del genere umano grava sulle spalle di tre giovani piloti incaricati di pilotare le armi umanoidi multifunzione Evangelion. La storia si dipana tra le battaglie degli Eva e i grandi conflitti interiori dei giovani piloti, pedine di un grande e ambizioso progetto su cui non hanno alcun controllo.

Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, la data d'uscita in Italia

Neon Genesis Evangelion, la nuova edizione

Panini Comics ripropone la serie di culto in una nuova edizione composta da 7 volumi di grande formato ed impreziosita da nuove copertine e nuove traduzioni, che permetteranno a tutti i lettori di immergersi come mai prima nel mito che ha cambiato per sempre la narrativa sci-fi. Il primo numero della Collector’s Edition sarà disponibile da giovedì 28 luglio in fumetteria, libreria e su Panini.it. In omaggio con la prima tiratura di ciascun volume sarà disponibile una cartolina.