Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time, la data d'uscita in Italia

L’ultimo film, così come gli altri tre del progetto di Hideaki Anno, sarà disponibile in streaming in tutto il mondo, in lingua originale e doppiato in 28 lingue, tra le quali l’italiano

Per il resto del mondo occorrerà attendere il 13 agosto . Ecco la data d’uscita dell’ultimo film del franchise cult, la cui uscita avverrà in streaming. Amazon Prime Video ha infatti annunciato l’aggiunta del titolo al proprio catalogo. Tra poco più di un mese, dunque, sarà possibile godere del quarto e ultimo film della nuova edizione cinematografica di “Evangelion”, selezionando la lingua preferita, optando per il giapponese o magari per il doppiaggio in italiano.

Una splendida notizia per tutti i fan di “Evangelion”. La creatura di Hideaki Anno è più viva che mai, seppur sia giunta al suo passo conclusivo. Il pubblico giapponese ha già avuto la possibilità di apprezzare l’ultimo capitolo: “ Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time ”. La pellicola è ancora al cinema in questo periodo, ottenendo ottimi numeri al botteghino.

Al fine di celebrare il gran saluto a un titolo che ha fatto sognare ragazzi e adulti in tutto il mondo, la piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW , proporrà anche gli altri film della saga:

Evangelion 3.0, cosa sappiamo

Chiunque intenda guardare il film in lingua originale, sarà ben lieto di sapere che i doppiatori originali sono stati tutti coinvolti nel progetto. Tra questi spazio a

Megumi Ogata

Megumi Hayashibara

Yuko Miyamura

La pellicola è stata doppiata in 10 lingue, tra le quali italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo. Un totale di 28 lingue tra le quali poter scegliere, così da venire incontro ai tantissimi fan nel mondo. La versione del film proposta da Prime Video sarà l’ultima, ovvero quella che contiene al suo interno alcune scene riviste, attualmente in distribuzione nei cinema in Giappone.

Ecco le parole di Hideaki Anno: “Vorrei davvero ringraziare tutti i fan degli Eva nel mondo. Grazie per il sostegno costante. Stavamo cercando il modo migliore per offrire il film ai fan il prima possibile, considerando la difficile situazione per i cinema a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Siamo felici d’aver trovato Prime Video come partner, per uno streaming globale. Consigliamo vivamente di guardarlo su un grande schermo TV, così da avere la miglior esperienza visiva”.

Ecco la sinossi del film: Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, una città ormai rossa per effetto del Core. L’equipaggio dell’ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un’orda di Nerv Eva, l’Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji, Asuka e Rei (nome provvisorio) vagano per il Giappone.