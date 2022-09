Berserk, arriva in Italia la deluxe edition del capolavoro di Miura

Lo chiamano Guerriero Nero e nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio: è il protagonista di Berserk, capolavoro di Kentaro Miura che Panini Comics propone in un’edizione definitiva composta da dodici volumi deluxe, in uscita a partire da novembre 2022.

L’opera racconta il lungo viaggio di Gatsu, un guerriero maledetto che per il bene della donna che ama combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. Miura pubblica inizialmente Berserk nel 1988 come storia completa sulla rivista Gekkan ComiComi. L’anno seguente ne inizia la serializzazione. La crescita del protagonista Gatsu, tra combattimenti contro mostri deformi e battaglie sanguinose, il magnifico tratto, ricco di dettagli, e la storia maestosa gli valgono la passione dei fan in tutto il mondo.

Le novità della nuova edizione deluxe sono molteplici: dal formato più grande e cartonato arricchito dalle lussuose copertine in simil-pelle, alla lettura orientale con onomatopee lasciate come disegnate in originale dall’autore, senza dimenticare una preziosa cover gallery a colori.

A novembre è in uscita il primo dei dodici volumi (che comprende a sua volta i primi tre volumi originali), e sarà disponibile in libreria, fumetteria e su panini.it. Un’opera senza tempo, che torna in una versione definitiva perfetta per chi vuole iniziare a leggere il manga, ma anche per i fan di lungo corso che potranno riscoprirne il fascino ancora una volta.