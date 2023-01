Annunciato l'ultimo capitolo del manga di Holly e Benji

Chi non ha mai visto Holly e Benji? Chi non ha mai sognato di diventare un calciatore guardando le loro partite? Le avventure prima in Giappone ed in seguito in Brasile e in Europa, hanno fatto fantasticare milioni di ragazzi, tra cui tanti calciatori affermati che hanno dichiarato che il cartone ha accresciuto la loro "fame" di calcio. Oggi, però, dopo oltre 40 anni dal debutto, sembrerebbe essere arrivato il momento per il manga di appendere gli scarpini al chiodo.