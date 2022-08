Chi lo ha detto che il panettone si mangia solo a Natale? In questa calda estate 2022 il dolce tipico delle festività invernali sta spopolando anche sotto l'ombrellone. Un fenomeno nato all'estero e che sta prendendo piede anche in Italia grazie alle iniziative di diversi pasticceri che si sono adoperati per creare la loro versione estiva del panettone. Vediamone alcune