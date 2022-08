Pranzo in spiaggia fai da te: i menu degli italiani contro i rincari

Gli italiani puntano a portarsi il pranzo al sacco in spiaggia. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menu più gettonati sotto l’ombrellone da chi sceglie il fai da te per far fronte agli aumenti. La crescita dell’inflazione non risparmia, infatti, i servizi di ristorazione dai menu al ristorante, alle pizzerie, ai i self service ai bar. In testa alle preferenze per l’ora di pranzo in spiaggia c’è l’insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 33% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13%.