In Piemonte sono sette i panifici premiati con il massimo riconoscimento di Gambero Rosso. In provincia di Cuneo spiccano Marcarino Roddino (noto per i suoi tanti tipi di pane a pasta madre) e Fagnola a Bra (attività a conduzione familiare da tre generazioni). A Torino i panifici premiati sono Ficini, Il forno dell’Angolo e Spoto Bakery. Infine il panificio Vulaiga a Fobello, in provincia di Vercelli

