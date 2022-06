3/10 ©Ansa

“I prezzi dei prodotti alimentari registrano un’impennata record, +7,4% rispetto allo scorso anno e +1,2% in un mese – spiega Furio Truzzi, presidente Assoutenti –. Ciò significa che una famiglia, solo per mangiare, deve mettere in conto una maggiore spesa in media pari a +554 euro annui. È un allarme destinato purtroppo ad aggravarsi nei prossimi mesi. Il governo deve adottare misure straordinarie a tutela delle famiglie e dell'economia, bloccando subito il prezzo dei carburanti e ricorrendo a tariffe amministrate per i beni primari come alimentari ed energia"

Gas, Eni: "Gazprom taglia del 50%". Cosa prevede il piano di emergenza del governo