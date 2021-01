15/15

Le esperienze enogastronomiche saranno ancora un vettore cruciale per la ripresa del turismo nel 2021. Ad esempio, secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020, la pizza potrebbe essere un grande driver per il turismo italiano. Anche se è una delle parole più citate dai viaggiatori stranieri, a livello turistico nazionale è valorizzata, ma non appieno. Sembra che ci sia più attenzione all'estero per questo piatto, che non in Italia. Si può ripartire anche solo valorizzando maggiormente i piaceri della tavola con soluzioni ad hoc come chioschi all'aperto

