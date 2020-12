Turismo, Istat: gennaio-settembre dimezzate presenze in hotel italiani

1/15 ©Ansa

Nel 2020 in tutta Europa i flussi turistici hanno subito un profondo choc a causa della pandemia di coronavirus. Secondo i dati Istat sul Movimento turistico in Italia, i numeri provvisori del nostro Paese relativi ai primi nove mesi dell'anno sono in linea con il trend europeo (-50,9% sul 2019, con quasi 192 milioni di presenze in meno)

Dalla Sicilia alle Maldive, 10 mete per gli italiani nel 2021