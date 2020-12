Turismo, crescita e scenari futuri dell'Italia all'IBTM World Virtual

La ricetta per ripartire dopo la crisi innescata dalla pandemia di coronavirus passa anche attraverso l'IBTM World, l'evento globale dedicato al settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Per il 2020 la convention internazionale su eventi e turismo sarà digitale e cambierà il suo nome in IBTM World Virtual. Durerà dall'8 al 10 dicembre e vedrà tra i protagonisti Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo italiano, che presenterà nei suoi incontri "ventate visual d'Italia", con l'obiettivo di motivare il settore degli eventi a concepire e offrire ai clienti esperienze di valore e adatte al momento.

Il programma di Enit per IBTM World Virtual

Enit organizzerà appuntamenti di confronto virtuale tra numerose realtà italiane e i migliori buyers internazionali, per una full immersion nel modo di vivere italiano. Sono 23 le aziende coinvolte direttamente e sette le Regioni presenti come partner: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Alto Adige, Veneto e Puglia. Lo scopo è quello di promuovere l'Italia: ogni singolo operatore potrà mettere in agenda fino a 30 appuntamenti, partecipando a incontri individuali pensati su misura.

Buyer internazionali

Anche nella sua versione virtuale IBTM World continua a lavorare per mettere in contatto i suoi partecipanti con i top player del settore. I buyer sono sparsi in tutto il mondo: il 60% in Europa, il 17% dal Nord America, il 13% dal Sudamerica, l'8% dall'Asia e il 2% dal Medio Oriente.

Si punta sull'innovazione

I forum in programma per l'evento toccheranno alcune questioni urgenti per l'industria turistica: dalla tecnologia alla gestione delle crisi, passando per sostenibilità e trend futuri. "In termini di entrate, la spesa complessiva dei viaggiatori dall’estero in Italia per motivi di lavoro è stata di 5,8 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 5% rispetto al 2018 - spiega Giorgio Palmucci, presidente di Enit -. Scienze mediche (17%), tecnologia (15%) e scienze (13%) sono i tre temi di incontro internazionale più apprezzati che ci portano a concentrarci sull’innovazione nel settore MICE per il 2021".