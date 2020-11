1/30

Non più "Paesi", "Regioni" e "città" come categorie ma tre criteri: "sostenibilità", "comunità" e "diversità". È questa la principale novità della consueta selezione annuale "Best in travel" della casa editrice Lonely Planet, che per il 2021 risente dell'emergenza coronavirus. Ecco le mete e le destinazioni meritevoli premiate quest'anno

