Da Noel Gallagher a Daniele Silvestri, da Ghali a Manuel Agnelli, passando per i Subsonica e Carl Brave. Torna anche per il 2019 il Concerto del Primo Maggio di Roma con una line up di primissimo livello. Piazza San Giovanni in Laterano ospiterà l'appuntamento con la musica e la mobilitazione sindacale, il cui messaggio è sintetizzato negli hashtag #unpassoavanti e #lamusicaattuale. L'evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, si terrà dalle 15 fino a mezzanotte. A presentare il concerto saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, giudice dell’ultima edizione di X Factor e membro della band Stato Sociale.

La line up del concerto

Angiolini e Guenzi presenteranno sul palco tantissimi artisti. Tra questi spicca il nome di Noel Gallagher con gli High Flying Birds, oltre a quelli di Daniele Silvestri, Ghali, i Subsonica, i Negrita e gli Ex-Otago. Ci sarà spazio però anche per tanti cantanti emergenti che negli ultimi tempi stanno scalando vertiginosamente le classifiche come Carl Brave, Achille Lauro, Ghemon, i Fast Animals And Slow Kids, Gazzelle, i Canova, e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli artisti presenti all'evento anche il vincitore dell’ultima edizione di X Factor, Anastasio, e Manuel Agnelli, che si esibirà insieme a Rodrigo D'Erasmo. Completano la line up Bianco feat. Colapesce, Coma_Cose, Dutch Nazari, Eman, Eugenio In Via Di Gioia, Fulminacci, Izi, La Municipàl, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lemandorle, Motta, Omar Pedrini, Orchestraccia, Rancore, che ha duettato con Daniele Silvestri al Festival di Sanremo, e The Zen Circus. "Il Concerto partirà dalle parole per portare degli argomenti", ha spiegato Massimo Martelli, uno degli autori, aggiungendo che "non bisogna temere di essere mainstream perché questo è il 'nuovo che avanza' e che ha qualcosa da dire".

La scaletta del concertone

Sul palco di piazza San Giovanni le esibizioni cominceranno alle 13.30 con un "opening act live", un momento di intrattenimento dedicato alla sola piazza. Mentre dalle 15 inizierà la diretta televisiva con le esibizioni degli artisti in line up. Durante l’evento salirà sul palco anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che parlerà della terribile vicenda vissuta dalla sua famiglia. Nel particolare, il primo ad esibirsi sarà La Rua, mentre il Concerto sarà chiuso dagli Orchestraccia. Questa la scaletta completa in ordine di esibizione:

La Rua,

Ylenia Lucisano,

i tre vincitori dell’1M Next 2019,

Fulminacci,

Eman,

Lemandorle,

Izi,

La rappresentante di lista,

Eugenio In Via Di Gioia,

Bianco ft Colapesce,

Dutch Nazari,

Fast Animals And Slow Kids,

La Municipàl,

Pinguini tattici nucleari,

Coma_Cose,

Canova,

Rancore,

Ex Otago,

Anastasio,

Zen Circus,

Ghemon,

Omar Pedrini,

Noel Gallagher,

Carl Brave,

Manuel Agnelli,

Daniele Silvestri,

Achille Lauro,

Gazzelle,

Subsonica,

Ghali,

Motta,

Negrita

Orchestraccia.

Gli altri ospiti

Inoltre, sul palco saliranno anche i tre vincitori del contest del Concertone: I Tristi, Giulio Wilson e Margherita Zanin. Durante l'evento in Piazza San Giovanni in Laterano, la cui direzione artistica è curata da Massimo Bonelli, verrà anche proclamato il vincitore assoluto di "1M Next 2019". Tra i protagonisti della giornata ci saranno anche Ylenia Lucisano (artista selezionata da Doc Live), Ferdinando (vincitore del Barezzi Contest dedicato alla rielaborazione delle opere di Giuseppe Verdi), Walter Celi (vincitore di Arezzo Wave 2018) e Punto.Exe (dal contest musicale per la Sicurezza Stradale).

La viabilità

Per raggiungere piazza si potrà approfittare della metro e, in particolare, della fermate della linea A Manzoni e Re di Roma, la stazione San Giovanni infatti rimarrà chiusa. Per l'occasione il servizio sarà garantito delle 5.30 sino all'1.30 del mattino successivo. La piazza non sarà invece raggiungibile in auto; per l'intera giornata sarà vietata al traffico l'area tra via Carlo Felice, piazza Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (tra piazza Porta San Giovanni e via Statilia), dove anche le linee di bus che saranno deviate. Nella zona, dalle 9.30 alle 11, si terrà anche la Maratona Primo Maggio che avrà la partenza e l'arrivo su via Carlo Felice e che percorrerà, tra le altre, piazza San Giovanni, via Ostilia, via San Giovanni in Laterano e il piazzale del Colosseo.