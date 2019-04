Concerto Primo Maggio 2019, Achille Lauro e Manuel Agnelli tra i cantanti

Ci saranno anche Achille Lauro e il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli sul palco di Piazza di San Giovanni in Laterano, a Roma, per il Concerto del Primo Maggio 2019. I due artisti si aggiungono quindi al già nutrito cast che era stato annunciato nei giorni scorsi, per il classico Concertone nel giorno della festa dei lavoratori. Il trapper è reduce dalla pubblicazione di “1969”, il suo ultimo disco di inediti, contenente anche il singolo “Rolls Royce”, brano presentato sul palco del teatro Ariston, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Edizione a cui ha partecipato anche Manuel Agnelli, nelle vesti però di ospite, al fianco di Daniele Silvestri e Rancore, nella serata dei duetti.

I cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio

Sono diversi e per tutti i gusti i nomi finora annunciati per il Concerto del Primo Maggio 2019. Il grande artista internazionale sarà l’ex Oasis Noel Gallagher, che arriverà sul palco di Piazza San Giovanni accompagnato dagli High Flying Birds. Sarà nutrita la partecipazione degli artisti già saliti sul palco del teatro Ariston per l’ultima edizione del Festival di Sanremo: vedremo Daniele Silvestri, Rancore, i genovesi Ex-Otago, Motta, il rapper Ghemon, i Negrita, gli Zen Circus e l’appena annunciato Achille Lauro. Vista la presenza di Manuel Agnelli, è assai probabile la proposizione dal palco di Piazza San Giovanni di “Argento vivo”, insieme a Daniele Silvestri e al rapper Rancore. La quota trap sarà rappresentata poi da Ghali. Vedremo ancora Carl Brave, orfano dell’ormai ex sodale Franco 126, e poi Gazzelle, già protagonista dell’ultima edizione del Concertone, e i Subsonica. Salirà sul palco anche il rapper Anastasio, vincitore dell’ultima edizione di X Factor. E ci saranno poi La Municipàl, La rappresentante di lista, i Pinguini tattici nucleari, Bianco insieme a Colapesce, i Canova, i Coma Cose, gli Eugenio in via di Gioia e i Fast Animal and Slow Kids.

Concerto Primo Maggio 2019: le informazioni

La musica inizierà a suonare sul palco della Piazza di San Giovanni in Laterano già dalle 15, fino a proseguire fino a mezzanotte. Il lungo pomeriggio musicale, che avrà l’obiettivo di celebrare la festa dei lavoratori, è stato organizzato da iCompany, in collaborazione con le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il consiglio per il pubblico è quello di arrivare in piazza con un largo anticipo, in previsione dei controlli massicci che saranno predisposti in prossimità dei varchi di ingresso all’area, per garantire a tutti la massima sicurezza. Anche quest’anno, ai lati del palco saranno predisposti due maxi schermi, per permettere la visione del concerto anche agli spettatori che riusciranno a trovare posto solo ai margini della piazza. L’ingresso in piazza San Giovanni per il Concerto del Primo Maggio 2019 sarà come sempre gratuito.