Concerto Primo Maggio 2019: a Roma anche Noel Gallagher

L’ex Oasis si esibirà a Roma in occasione dello storico Concerto del Primo Maggio. Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds saliranno sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano insieme ai tantissimi altri artisti annunciati nella line up del “concertone” che, come ogni anno, si terrà il giorno della Festa dei Lavoratori.

Noel Gallagher dopo gli Oasis

Tutti conoscono Noel Gallagher grazie alle indimenticabili canzoni dei suoi Oasis, band cardine del britpop anni ’90, frutto della collaborazione con il fratello Liam. Tra i due vi è sempre stato un rapporto “odi et amo”, fino a quando Noel, nel 2009, ha deciso di abbandonare ufficialmente la band dichiarando di “non poter lavorare con Liam un giorno in più”. L’anno successivo ha dato il via a un nuovo progetto totalmente incentrato sulla sua figura e arte, i “Noel Gallagher’s High Flying Birds”. Non una vera e propria band in senso stretto, in quanto privi di una formazione stabile, quanto piuttosto un collettivo di musicisti guidati dal maggiore dei Gallagher. Con i suoi High Flying Birds, Noel ha pubblicato tra album in studio: l’omonimo debut nel 2011, “Chasing Yesterday” nel 2015 e “Who Built the Moon?” nel 2017. Il gruppo sarà in tour a partire da maggio 2019, prima in Europa e poi in Nord America per una serie di date con gli Smashing Pumpkins. In Italia, oltre alla performance al Concerto del Primo Maggio, sono in programma due date estive: lunedì 8 luglio al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo) e martedì 9 luglio al festival Arte&Musica di Mantova (Piazza Sordello). I biglietti per entrambi i live sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati; prezzi a partire da 35 euro + diritti di prevendita, a salire in base alla tipologia del posto scelto.

Concerto del Primo Maggio 2019: gli artisti

Manca ormai davvero poco al tradizionale appuntamento a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, dove ogni anno si festeggia la Festa del Lavoratori a suon di musica con il Concerto del Primo Maggio. Gli organizzatori stanno svelando, un po’ alla volta, gli artisti che saliranno sul palco: l’ultimo annuncio è stato proprio Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds, ma prima di lui erano già stati fatti i nomi di diversi artisti italiani. Tra gli ospiti, nonché protagonisti, del Concertone troviamo Ghemon, Motta, Negrita, Subsonica, Pinguini Tattici Nucleari, La Rappresentante di Lista, La Municipàl, Ghali, Ex-Otago, Daniele Silvestri e Carl Brave. Una vera e propria maratona musicale per 10 ore di esibizioni no stop, a partire dalle ore 15:00. La kermesse del Primo Maggio a Roma rappresenta il più grande e storico concerto gratuito d’Europa, una tradizione che negli ultimi anni sta aprendo le porte ai musicisti più seguiti e rappresentativi del momento in Italia, nonché uno degli appuntamenti più seguiti del panorama musicale nazionale. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany; la direzione artistica è curata da Massimo Bonelli. Nei prossimi giorni verranno annunciati tanti altri artisti che prenderanno parte allo storico Concertone.