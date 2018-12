I film più attesi in uscita nel 2019

Il 2019 al cinema sarà ricco di appuntamenti. Il 2018 è stato infatti un anno di gestazione per alcuni importanti progetti come il nuovo capitolo della saga di Star Wars, l'utlimo film di Quentin Tarantino e il lungometraggio dedicato alla prima supereroina Marvel. Ma non solo: tanti attesi ritorni saranno proiettati in sala, tra cui "Frozen 2" e "Toy Story 4". Ecco i film da non perdere nei prossimi dodici mesi.

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino ha preparato a lungo il suo ritorno sul grande schermo. Dopo "The Hateful Eight" (2015), il regista ha dedicato tutta la sua attenzione a "Once Upon a Time in Hollywood", mettendo insieme gli ingredienti necessari - tra storia e cast - per costruire un nuovo cult. Il film racconterà il mondo di Hollywood nel 1969, anno in cui Sharon Tate e i suoi amici vennero trucidati dalla Family di Charles Manson. Nel cast, per la prima volta insieme, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che racconteranno i tentativi di una star della tv e del suo stunt di sfondare nel cinema.

Star Wars: Episode IX

“Star Wars: Episodio IX” porterà sul grande schermo moltissime novità. Sarà l'ultimo capitolo in cui poter ammirare la principessa Leia e Luke Skywalker. Ci sarà il ritorno di Billy Dee Williams e l'arrivo di Matt Smith e Keri Russell in ruoli non ancora rivelati. Dopo la parentesi di Rian Johnson, J.J. Abrams tornerà alla regia del nuovo capitolo della saga. Ma per conoscere le nuove avventure di Star Wars bisognerà aspettare dicembre.

Suspiria

Presentato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il remake del celebre horror di Dario Argento, firmato da Luca Guadagnino arriverà al cinema il 1° gennaio. Dopo aver assaporato le atmosfere terrificanti del film grazie alla musica di Thom Yorke e ai racconti di Dakota Johnson, l'appuntamento si sposta in sala per la prova della visione.

Pinocchio

Matteo Garrone firma una nuova versione di "Pinocchio" e chiama nel cast il regista del precedente remake, Roberto Benigni, che vestirà i panni di Geppetto. Il regista romano sembra particolarmente legato alla storia di Collodi, che sta cercando di portare al cinema da anni. In attesa dell'inizio delle riprese, che verranno fatte tra Lazio, Toscana e Puglia, l'uscita del film è al momento prevista per la fine del 2019.

Piccole Donne

Arriva al cinema un nuovo adattamento del celebre romanzo di Louis May Alcott. Come nella precedente versione firmata da Gillian Armstrong, anche nel nuovo "Piccole Donne" il cast è stellare. Due delle quattro sono già delle star: si tratta di Saoirse Ronan (Jo) ed Emma Watson (Meg). Ci saranno anche Timothée Chalamet nei panni di Laurie, Laura Dern in quelli della madre delle quattro ragazze e Meryl Streep, che interpreterà la zia March.

Rocketman

Dopo il successo di "Bohemian Rhapsody", anche nel 2019 gli appassionati di musica potranno riscoprire le vite e i segreti di alcune tra le star più amate del mondo della musica. Diretto da Dexter Fletcher, "Rocketman" racconta la vita e la carriera di Sir Elton John, interpretato da Taron Egerton. Nel cast sarà presente anche Bryce Dallas Howard. L'uscita è prevista per il 30 maggio 2019.

It: capitolo 2

Il primo capitolo del remake cinematografico di "It" ha riscosso un incredibile successo. Il 2019 sarà l'anno in cui arriverà in sala la seconda parte della storia, che si preannuncia già terrificante, almeno stando alle prime immagini diffuse. Ritroveremo l'inquietante clown Pennywise interpretato da Bill Skarsgård. Nel cast di "It: Capitolo 2" ci saranno anche Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader e un prezioso cameo del regista Xavier Dolan. La data di uscita non è stata ancora comunicata, ma il film è atteso comunque entro il 2019.

Men in Black International

Il 2019 sarà anche l'anno in cui Will Smith e Tommy Lee Jones passeranno ufficialmente il testimone a Chris Hemsworth e Tessa Thompson per "Men in Black International". I due agenti in erba dovranno affrontare minacciosi alieni e tenere testa al capo del Mib inglese, interpretato da Liam Neeson. Ci sarà anche Emma Thompson nei panni del mitico Agente O, unico anello di congiunzione tra la saga originale e il nuovo film. L'uscita è prevista per il 13 giugno 2019.

Hellboy

Non sarà Guillermo del Toro a firmare il reboot 2019 di "Hellboy". Ci sarà anche un nuovo interprete per il diavolo rosso: David Harbour (Stranger Things) al posto di Ron Perlman. Col beneplacito dell'autore del fumetto Mike Mignola, Neil Marshall dirigerà il demone diviso tra il mondo degli umani e quello soprannaturale, in lotta con un'antica incantatrice in cerca di vendetta.

Captain Marvel

Il 2019 sarà anche l'anno in cui debutterà la prima eroina donna Marvel. C'è grande fermento attorno a "Captain Marvel", che potrebbe intrecciare le sue avventure a quelle degli Avengers nel prossimo capitolo, in uscita nello stesso anno. Nel film Brie Larson sarà la pilota Carol Danvers, che verrà trasformata in un'eroina grazie a poteri alieni. Il suo arrivo era stato anticipato in "Avengers: infinity War": ora non resta che aspettare il 6 marzo 2019 per conoscere la sua storia.

Avengers 4

Annientati da Thanos nel finale di "Avengers: Infinity War", i supereroi Marvel risorgeranno in "Avengers 4", il cui titolo non è ancora stato svelato. In rete i fan hanno già dato vita a numerose teorie che ipotizzano il ritorno dei protagonisti, ma nulla è stato rivelato della trama. Il che contribuisce a renderlo uno dei film più attesi del prossimo anno.

Joker

Diretto da Todd Phillips, Joaquin Phoenix sarà "Joker", l'acerrimo nemico di Batman. Verrà raccontata l'origine di questo personaggio, come è caduto in disgrazia e come ha dunque deciso di diventare uno dei cattivi più temuti dell'universo Dc Comics. La data di uscita attualmente ipotizzata da Warner Bros è il 3 ottobre 2019.

Terminator

Dopo il flop di "Terminator: Genisys", James Cameron ci riprova con un reboot di "Terminator" che si riallaccerà a "Terminator 2 - Il giorno del giudizio". Si tornerà a raccontare la storia di Sarah Connor, celebrando il ritorno sul grande schermo di Linda Hamilton. Arnold Schwarzenegger sarà ancora il T-800. A dirigere il cast, tra vecchie glorie e nuove star, sarà Tim Miller.

Glass

M. Night Shyamalan firma quello che si rivelerà essere il terzo e conclusivo capitolo di una saga invisibile che lega "Ubreakable" e "Split". "Glass" vedrà tornare in scena Bruce Willis, protagonista del primo film, e Samuel L. Jackson, che dà il nome al nuovo lungometraggio. Tornerà anche James McAvoy, protagonista di "Split", con cui il regista sembra aver costruito un proficuo sodalizio.

Us

Torna Jordan Peele, il regista di "Get Out", premiato con l'Oscar alla migliore sceneggiature originale. "Us" avrà nel suo cast Lupita Nyong'o, Winston Duke ed Elisabeth Moss e si preannuncia come un horror psicologico. Debutterà nei cinema a marzo 2019.

Dumbo

Sarà Tim Burton a riportare sul grande schermo l'amatissimo personaggio Disney, "Dumbo". L'elefantino dalle grandi orecchie sarà circondato da un cast d'eccezione: ci saranno Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito e Colin Farrell. L'uscita in Italia è prevista per marzo 2019.

Il Re Leone

Venticinqune anni dopo l'uscita del cartone animato Disney, torna (in live action) "Il Re Leone". Questa volta le immagini saranno ancora più realistiche grazie all'impiego di tecniche cinematografiche d'avanguardia. L'uscita al cinema è prevista per il 21 agosto 2019.

Frozen 2

"Frozen 2" arriverà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 22 novembre, mentre la data italiana non è stata ancora resa nota, anche se si ipotizza che sarà sempre nella fine dell'anno. Sulle nuove avventure di Elsa e Anna c'è ancora il massimo riserbo.

Aladdin

Will Smith sta da tempo accendendo la curiosità intorno al suo ruolo di genio della lampada. Ma l'attesa è finita: nel 2019 potremmo vederlo in azione nel live action "Aladdin".

Toy Story 4

Otto anni dopo l'uscita del terzo capitolo, i giocattoli di "Toy Story" si preparano a vivere nuove avventure. Diretto da Josh Cooley, "Toy Story 4" racconterà la storia d'amore tra Woody e Bo Peep, e ripartirà là dove si era fermato il terzo capitolo, con Woody, Buzz e il resto dei giocattoli finiti nelle mani di una bambina di nome Bonnie. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 21 giugno 2019.