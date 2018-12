"Captain Marvel", ecco il trailer del film

In attesa del lancio del film, in arrivo negli Stati Uniti il prossimo 8 marzo, arrivano le prime immagini di "Captain Marvel", il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, l'ultimo prima del lancio di "Avengers 4". Nei panni della protagonista ci sarà l'attrice premio Oscar Brie Larson.

La trama

Dopo aver diffuso qualche immagine in esclusiva su Entertainment Weekly, arriva il primo trailer di "Captain Marvel". Il film avrà per la prima volta come protagonista assoluta una supereroina, la pilota Carol Danvers, interpretata da Brie Larson. Nella clip la vediamo in azione per la prima volta. La storia è ambientata negli anni Novanta. L'ufficiale dell'esercito Danvers viene coinvolta in un'esplosione di una tecnologia della razza aliena Kree, trasformandosi in un ibrido umano-extraterrestre. Il suo mentore, Mar-Vell (interpretato da Jude Law), le insegnerà a gestire i suoi straordinari poteri.

La sua prima apparizione

Prima di vederla in questo trailer e nelle immmagini diffuse dai media qualche settimana fa, Carol Danvers era solo il misterioso personaggio nominato da Nick Fury (interpretato da Samuel L. Jackson) nell'ultima scena di "Avengers: Infinity War". Inoltre, come riporta Entertainment Weekly, apparirà anche nell'ultimo capitolo della saga, "Avengers 4". Ma prima di questo, a marzo 2019 si potrà conoscere la sua storia. Come ha dichiarato la stessa Brie Larson, Carol Danvers "non può fare a meno di essere se stessa. Può essere aggressiva, mostrare il suo temperamento, ed essere anche un po' invasiva. È abile nel salto, il che la rende spettacolare in battaglia perché è sempre in prima linea e non aspetta gli ordini. Cosa che è anche il suo punto debole".

Un flashback sull'universo Marvel

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, "Captain Marvel" si sviluppa in modo differente dagli altri film della Marvel Entertainment: Carol Danvers infatti ha già i suoi poteri all'inizio del film. Inoltre, ambientato negli anni Novanta, la storia dà l'opportunità di conoscere meglio anche alcuni personaggi ormai famosi del franchise, come Nick Fury, che in questo film è ancora un impiegato dello S.H.I.E.L.D. con due occhi.