Aspettando Avengers 4, svelato il trailer?

Sono passati tre mesi da Ant Man & the Wasp e bisognerà attenderne ancora cinque prima del debutto di Captain Marvel, dunque i fan del Marvel Cinematic Universe ingannano l’attesa andando alla ricerca online di dettagli sui prossimi film annunciati. Così capita di imbattersi in un ipotetico spoiler di Avengers 4...



Il trailer di Avengers 4: fake o spoiler?

Tutto è cominciato quando un utente su Reddit, il noto portale di domande e risposte, ha postato (e poi cancellato) una descrizione dettagliata, scena per scena, del trailer (ancora avvolto nel mistero) del quarto capitolo sui Vendicatori. Le reazioni dei fan sono discordanti, fra chi pensa che si tratti di un fake e chi, invece, ha il dubbio che possa esserci qualcosa di vero. Fra le rivelazioni ci sarebbe anche il titolo: il film, secondo lo spoiler comparso online, dovrebbe intitolarsi Avengers: Annihilation, una possibilità plausibile considerando che online molti ipotizzano la presenza del cattivo Annihilus. Per il resto, secondo quanto riporta Esquire, il trailer inizierebbe mostrando il danneggiato Infinity Gauntlet, mentre la voce fuori campo di Tony Stark ammette: "Eravamo destinati a perdere", e via con la sigla della pellicola. Nel corso delle scene ecco svelati i Vendicatori sopravvissuti allo scontro con Thanos: ci sono Nebula, un Loki sconvolto e sconcertato dagli eventi passati, Black Widow, Hulk, un Ant-Man dai capelli grigi e Thor che dice a Valkyrie: “Tu sei l'ultima speranza per il nostro universo”. Intanto fa capolino sulla scena il villain: una figura incappucciata, con gli occhi brillanti, punta una freccia contro la telecamera. Solo qualche girono dopo è comparso online un video che si propone come il trailer trapelato di Avengers 4.



Nuove indiscrezioni anche su uno dei personaggi di Avengers 4, diretto da Anthony e Joe Russo: ecco svelato in una foto condivisa sui social network il first look di Miss Pepper Potts vestita dell’armatura di Rescue. Ad interpretarla sarebbe l’attrice Gwynet Paltrow, che appare per la prima volta in divisa da combattimento. Per Miss Pepper non sarebbe la prima volta all’interno del MCU: in Iron Man 3 del 2013 aveva già indossato un’armatura d’acciaio. Ma da allora non si è fatta vedere molto, a parte in piccoli ruoli in Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War.



Il ritorno di Quicksilver?

Ci sarà anche Aaron Taylor-Johnson, che in passato ha interpretato il personaggio di Quicksilver, in Avengers 4? L’attore lo scorso maggio è stato avvistato sul set di Atlanta, destando i sospetti dei fan su un possibile ritorno del personaggio nella serie sui Vendicatori. A ben guardare, però, il personaggio è stato ucciso durante gli eventi di Avengers: Age of Ultron, lanciandosi contro una raffica di proiettili che stavano per colpire Occhio di Falco e un bambino, sacrificandosi per salvarli. Tuttavia i fan online non escludono un suo ritorno dall’Aldilà. Anche la sorella di Quicksilver, Scarlet Witch, se n'è andata dopo gli eventi di Infinity War, ma quando si ha a che fare con gli Avengers nulla va dato per scontato...



Intanto Marvel stuzzica la curiosità degli appassionati condividendo su Facebook un video con protagonista Paul Bettany nei panni di Visione, seduto nella residenza degli Avengers, anche lui in attesa di Avengers 4. Le riprese sono terminate e il film arriverà nelle sale la prossima primavera.