Alitalia, proseguono le trattative: ecco i possibili scenari per il futuro. FOTO

Finora l’ipotesi più concreta emersa per il futuro di Alitalia è quella di una new company, con il capitale diviso tra Ferrovie dello Stato (36,5%), Atlantia (36,5%), Ministero del Tesoro (15%) e Delta (12%). Ma il 9 ottobre è tornata in campo Lufthansa: la compagnia tedesca ha inviato una lettera alle Ferrovie dello Stato, e per conoscenza al Mise, per proporsi come alternativa all'americana Delta