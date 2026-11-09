Ecofin, Ue ha attivato la clausola su flessibilità dell’Italia. Giorgetti: "Soddisfatti"Economia
Via libera all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia. La maggiore flessibilità di bilancio concessa permetterà a Roma di aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il titolare del Mef: “Ci consente di rafforzarci nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. Si negozia ancora sulla revisione delle tasse al tabacco
Il Consiglio Ue Ecofin ha dato il via libera all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia per le misure nell'energia e nella difesa. La maggiore flessibilità di bilancio concessa permetterà a Roma di aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica. Secondo quanto previsto dalla manovra, la Nec consentirà di incrementare la spesa fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028, suddiviso tra lo 0,3% per la difesa e lo 0,3% per la sicurezza energetica. Si tratta di una flessibilità complessiva di circa 29 miliardi di euro nel biennio, pari a circa 14,5 miliardi all'anno.
Giorgetti: “Soddisfatti per l'attivazione della Nec dell’Italia”
"Salutiamo con soddisfazione l'approvazione" della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia da parte dell’Ecofin. "Ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, secondo quanto comunica il Mef. "L'inserimento dell'energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene".
Giorgetti: “Approfondite interlocuzioni con Commissione su misure energetiche”
"Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”, ha detto Giorgetti. "Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie", ha spiegato. "L'attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l'effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità". A tal fine, ha concluso Giorgetti, "l'Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l'applicazione della flessibilità".
Vedi anche
Eurogruppo, Dombrovskis: “Deficit elevati e debiti, serve prudenza”
Le cifre
Nella richiesta presentata l'11 settembre scorso, il governo ha indicato un aumento complessivo della spesa per la difesa fino a 0,9 punti percentuali di Pil entro la fine del 2028, rispetto a un livello dell'1,3% registrato nel 2024 e sostanzialmente stabile fino al 2026. Secondo il documento approvato dai ministri Ue, l'incremento riguarderà nuovi programmi pluriennali di investimento, ma anche maggiori spese correnti, comprese quelle per il personale militare e i costi operativi. Potranno beneficiare della flessibilità anche gli acquisti militari finanziati attraverso i prestiti europei del programma Safe.
Gli interventi
Sul fronte della sicurezza energetica, il governo ha presentato un primo elenco di interventi che comprende l'elettrificazione delle abitazioni, il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, incluse scuole, università e strutture sanitarie, e l'installazione di impianti fotovoltaici. Figurano inoltre incentivi mirati agli investimenti nella decarbonizzazione, interventi per le ferrovie, il trasporto pubblico e la mobilità urbana sostenibile, oltre al potenziamento della produzione di energia rinnovabile, dei sistemi di accumulo, della flessibilità della rete energetica e dei biocarburanti. Le singole misure energetiche dovranno comunque essere sottoposte alla verifica della Commissione europea, che ne valuterà l'ammissibilità e l'impatto sui conti pubblici. Per la difesa, la flessibilità potrà estendersi anche oltre il 2028 per le consegne di equipaggiamenti militari acquistati con contratti firmati entro quella data, nel rispetto del tetto complessivo.
Vedi anche
Energia, Ue apre a flessibilità. L’Italia prepara misure: quali sono
La riforma sulla tassazione dei tabacchi
All'Ecofin, presieduto dal ministro irlandese delle Finanze Simon Harris, l'altro banco di prova è la riforma della tassazione dei tabacchi. La presidenza dell'Ue punta a un accordo politico per aumentare le accise minime europee ed estenderle ai nuovi prodotti, comprese le sigarette elettroniche e le bustine di nicotina. La nuova mediazione cerca di superare le resistenze di alcuni Paesi, in particolare Svezia e Spagna, ma per l'intesa è necessaria l'unanimità. Al momento si negozia ancora perché manca l'accordo unanime.
Giorgetti: "Italia sostiene compromesso Ue sulla tassazione del tabacco"
L'Italia sostiene la proposta di compromesso della presidenza irlandese del Consiglio Ue sulla revisione delle norme europee sulla tassazione del tabacco, ha annunciato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'Ecofin, nella sessione pubblica della riunione. "Per esigenza di trovare un congruo bilanciamento tra vari obiettivi, nonché di contemperare istanze diverse tenendo conto anche della realtà economica, le modifiche apportate dalla Presidenza con riguardo alle definizioni di prodotti di tabacco e, da ultimo, al trattamento del tabacco grezzo sono per noi accettabili - ha affermato - ma non dovrebbero essere ulteriormente riviste". "Rispetto al documento distribuito relativo alle bustine di nicotina, considerando la sensibilità del tema per alcuni Stati membri, incluso l'Italia, condividiamo la proposta della Presidenza". "Quindi, nel complesso, riteniamo che il testo di compromesso della Presidenza assicuri l'equilibrio tra le diverse esigenze e quindi possiamo sostenere", ha concluso Giorgetti.
Vedi anche
Tabacco, verso stretta Ue su acquisti e accise, più tempo a Italia
Ipa e SkyTG24
Case Green, cosa prevede la direttiva Ue e a che punto è l'Italia
La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati membri dell'Unione, Italia compresa, per il mancato recepimento entro il termine previsto della direttiva sulle 'Case Green'. Ora scattano i due mesi di tempo per recepirla. La normativa e gli obblighi comunitari in materia sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 15 luglio