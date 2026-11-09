Il Consiglio Ue Ecofin ha dato il via libera all'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia per le misure nell'energia e nella difesa. La maggiore flessibilità di bilancio concessa permetterà a Roma di aumentare le spese per la difesa e la sicurezza energetica. Secondo quanto previsto dalla manovra, la Nec consentirà di incrementare la spesa fino allo 0,6% del Pil in ciascuno degli anni 2027 e 2028, suddiviso tra lo 0,3% per la difesa e lo 0,3% per la sicurezza energetica. Si tratta di una flessibilità complessiva di circa 29 miliardi di euro nel biennio, pari a circa 14,5 miliardi all'anno.

Giorgetti: “Soddisfatti per l'attivazione della Nec dell’Italia”

"Salutiamo con soddisfazione l'approvazione" della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell'Italia da parte dell’Ecofin. "Ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica, nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, secondo quanto comunica il Mef. "L'inserimento dell'energia nella Nec lo rivendichiamo con forza e orgoglio. È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i Paesi europei che vorranno avvalersene".

Giorgetti: “Approfondite interlocuzioni con Commissione su misure energetiche”

"Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”, ha detto Giorgetti. "Tali interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie", ha spiegato. "L'attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l'effettiva spesa sostenuta per le singole misure; sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità". A tal fine, ha concluso Giorgetti, "l'Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l'applicazione della flessibilità".