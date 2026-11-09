È "un momento cruciale per la politica di bilancio. I deficit degli Stati membri rimangono elevati e i livelli del debito continuano ad aumentare in alcuni Paesi ad alto debito. Allo stesso tempo, gli spread sui tassi d'interesse si sono ampliati, segnalando preoccupazioni per le posizioni di bilancio di questi Stati membri". È il monito del commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis dopo l'Eurogruppo. Servono "politiche di bilancio molto prudenti. Il rispetto delle regole fiscali è imperativo per confermare la credibilità del nostro quadro di bilancio e i bilanci per il 2027 dovrebbero essere all'altezza di tale responsabilità".

Dombrovskis: “Stati dovranno rivedere priorità del bilancio per la difesa”

"Per sostenere una maggiore spesa per la difesa, gli Stati membri dovranno gradualmente rivedere le priorità dei loro bilanci nazionali. La clausola di salvaguardia nazionale offre flessibilità fino al 2028, quindi la pianificazione di questo riorientamento non può attendere”, ha sottolineato Dombrovskis nella conferenza stampa al termine del vertice a Bruxelles. "Lo spazio di bilancio è limitato e le finanze pubbliche sono sotto pressione per le priorità concorrenti", ha aggiunto. "Quando si tratta di investire nelle nostre capacità di difesa, tre cose sono chiare: dobbiamo spendere di più, dobbiamo spendere meglio e dobbiamo spendere insieme", ha affermato Dombrovskis, ricordando che la spesa Ue per la difesa è in costante aumento, "da circa l'1,2% del Pil nel 2021 a un previsto 2% del Pil entro il 2027". L'Ue, ha aggiunto, "deve investire di più nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa", mentre "gli appalti europei per la difesa rimangono troppo frammentati, con gli Stati membri che continuano ad acquistare prevalentemente a livello nazionale".

Dombrovskis: “Usare flessibilità fino al 2028 per rivedere priorità su difesa”

"È importante che gli Stati membri utilizzino questi quattro anni in cui è applicabile la clausola di salvaguardia nazionale per rivedere le priorità dei loro bilanci e adeguarsi a una situazione che richiederà una spesa per la difesa sostanzialmente più elevata nel futuro prevedibile”, ha detto il commissario europeo all'Economia. "Considerate anche tutte le sfide per la sostenibilità di bilancio, è ovviamente importante che gli Stati membri procedano a questa revisione delle priorità in modo che non porti a livelli permanentemente più elevati di deficit e debito", ha sottolineato. Interpellato sull'ipotesi di nuovi strumenti di finanziamento comune a livello Ue, Dombrovskis ha rinviato alla proposta della Commissione per il prossimo bilancio pluriennale, in cui "la difesa è una delle voci di spesa in più rapida crescita, se non quella che cresce più rapidamente". "È chiaramente una priorità nel prossimo quadro finanziario pluriennale", ha spiegato, auspicando che "questa priorità per la difesa e la sicurezza venga preservata" nei negoziati tra gli Stati membri e successivamente con il Parlamento europeo.