Christine Lagarde si dimette dalla Bce dal 7 febbraio 2027

Il successore sarà nominato dal Consiglio Europeo, secondo la procedura prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il consiglio direttivo ha "ringraziato calorosamente" la presidente Lagarde, tributandole un "lungo applauso" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Lascio questa istituzione con un senso di buon lavoro fatto e una Bce pronta per il futuro". Così in un breve video diffuso sui social, la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha spiegaro la sua decisione di lasciare la carica dal prossimo 7 febbraio, definendo l'istituto una "roccia". Per Lagarde "è stato un grande onore servire questa istituzione" e ha ringraziato "tutti quelli che mi hanno sopportato in questo viaggio negli scorsi sette anni". "Sono stato informato della sua intenzione di dimettersi - ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa -. Riconosco rispettosamente la sua decisione". La Bce spiega che "il successore della presidente Lagarde sarà nominato dal Consiglio europeo secondo la procedura di nomina prevista dall'articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Il Consiglio direttivo "ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde e le ha tributato una lunga standing ovation".

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"Transizione fluida" "L'Europa è stata ben servita dalla sua leadership in tempi incerti e dal suo impegno incrollabile per il progetto europeo - ha sottolineato Costa -. Attraverso una pandemia globale, una guerra in Europa, crisi energetiche e shock inflazionistici, ha fornito una guida stabile e determinata, contribuendo a salvaguardare la stabilità e la resilienza dell'area euro". Da oggi inizia il lavoro per individuare un successore a Francoforte. "Per garantire una transizione fluida alla prossima leadership della BCE - ha concluso - il processo per la nomina del suo successore sarà avviato oggi e procederà senza indugio, al fine di una decisione tempestiva da parte del Consiglio europeo che agisce nella sua composizione dell'area euro, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 283 (2) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Vedi anche Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate da presidente Bce