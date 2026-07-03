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Christine Lagarde non esclude dimissioni anticipate da presidente Bce

Economia

Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata, con un occhio alle future elezioni in Francia, in un'intervista a Les Echos, Lagarde ha risposto: "È possibile. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese"

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La presidente della Bce Christine Lagarde ha dichiarato giovedì, in un'intervista a Les Echos, di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato, nell'ottobre 2027, per far sentire "una voce europea" nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata, con un occhio alle future elezioni in Francia,  Lagarde ha risposto: "È possibile. Penso che una voce europea debba farsi sentire nel dibattito presidenziale francese". Domani Lagarde è attesa in Provenza per gli "incontri economici", ai quali partecipa anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. 

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