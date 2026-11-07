L'Urban Award sarà assegnato il 26 novembre a Verona, nell'ambito dell'Assemblea nazionale Anci. Il premio guarda al grado di attuazione dei progetti, alla fruibilità dei servizi e ai risultati sul territorio, dal contributo alla riduzione dell'inquinamento al coinvolgimento della comunità. Il regolamento privilegia interventi già realizzati o concretamente avviati: le iniziative soltanto annunciate o programmate non sono sufficienti per la valutazione. Un ruolo è riconosciuto anche alla comunicazione e alla partecipazione di cittadini, scuole, associazioni e imprese.

"Un decennale che racconta l’Italia che cambia, attraverso Comuni che hanno scelto di ripensare la mobilità partendo dai bisogni delle persone. Dalla vittoria di Siracusa nella prima edizione a quella di Torino nel 2025, abbiamo visto emergere esperienze diverse: la Bicipolitana di Pesaro, gli incentivi di Firenze per chi sceglie la bicicletta, il Piedibus di Noceto. Sono esempi di come la mobilità sostenibile possa diventare una scelta di qualità della vita, salute e sviluppo dei territori. Quando ho ideato il premio volevo dare visibilità a queste buone pratiche e alle amministrazioni che le rendono possibili. Con la decima edizione vogliamo valorizzare i risultati duraturi e guardare al futuro, favorendo la circolazione delle idee e il confronto tra Comuni: ogni esperienza riuscita può offrire ad altri una strada da adattare alle esigenze del proprio territorio", ha detto il 5 novembre Ludovica Casellati, ideatrice di Urban Award e presidente della giuria.

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