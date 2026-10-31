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Il reddito reale delle famiglie Ue cresce dello 0,1%, ma volano i prezzi: i dati Eurostat

Economia

Nel secondo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite delle famiglie è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro. In contemporanea, i consumi reali pro capite delle famiglie sono aumentati dello 0,3%. Il primo a farne le spese è il tasso di risparmio delle famiglie: sempre nel secondo trimestre è diminuito dello 0,2%

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Crescono in modo quasi impercettibile i redditi degli europei. Allo stesso tempo, aumenta il carovita tra i comuni, le bollette e l’inflazione che cresce di oltre il 2% rispetto allo scorso anno. Da questo deriva un’immediata conseguenza: la propensione al risparmio in Italia cala dell'1,2% nel secondo trimestre di quest'anno rispetto ad un calo complessivo dello 0,2% in tutta Europa. I dati emergono da Eurostat che sottolinea come, mentre l'inflazione continua a svuotare i portafogli, le famiglie europee devono fare i conti con redditi che crescono di appena lo 0,1%. 

Reddito procapite +0,1%

Secondo l'istituto di statistica europeo nel secondo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite delle famiglie è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro dopo un aumento analogo (+0,1%) nel primo trimestre del 2026. Nello stesso periodo i consumi reali pro capite delle famiglie sono aumentati dello 0,3%, dopo essere rimasti stabili nel trimestre precedente. Intanto l'energia continua a trainare i prezzi e secondo l'ultimo dato Eurostat il tasso annuo di inflazione nell'eurozona a settembre 2026 è stato del 3,8%, in aumento rispetto al 3,2% di agosto e al 2,2% dello stesso mese del 2025. Per l'Italia l'ultimo dato è decisamente allarmante: +5,4% la stima provvisoria di ottobre. Il primo a farne le spese è il tasso di risparmio delle famiglie: sempre nel secondo trimestre è diminuito dello 0,2% nella zona euro e di 0,3 punti percentuali nell'Ue rispetto al trimestre precedente. in Italia una delle contrazioni maggiori: -1,2%.

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