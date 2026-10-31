Introduzione
In una missiva che la compagnia ha mandato al ministero del Lavoro, al Mef e ai sindacati, si legge che Ita Airways avvia la procedura per la riduzione del personale: si tratta di 226 esuberi, di cui 10 piloti, 90 assistenti di volo e 126 addetti di terra. Le prime uscite sono previste entro dicembre 2026. Tra le cause della decisione soprattutto il caro-carburante e il ricorso all’automazione che riduce il fabbisogno di addetti. Il Pd chiede che il governo riferisca in Parlamento.
Quello che devi sapere
Cosa significa
Gli esuberi, classificati come “strutturali” e non come temporanei, riguardano il 4,3% dell’organico complessivo, considerando che dai dati più recenti la compagnia conta 5.269 dipendenti. L’apertura della procedura, avviata in base alla legge 223 del 1991, non significa che questi dipendenti siano già stati licenziati.
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Le motivazioni, pesa il jet fuel
Ita, controllata per il 41% dal gruppo Lufthansa, spiega che alla base della decisione pesa il contesto geopolitico, con i prezzi del carburante aumentati in modo esponenziale. La crisi di Hormuz ha portato il prezzo del jet fuel a livelli "quasi tripli" rispetto a quelli precedenti ai conflitti: si è passati da un valore di 670 dollari alla tonnellata a più di 1.700 dollari, sottolinea la compagnia.
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Meno domanda
I conflitti inoltre hanno costretto Ita a modificare alcune rotte allungando i tempi di volo, con un conseguente aumento dei consumi. Si è quindi in parallelo verificata una a domanda dei biglietti si è contrazione brusca della domanda da parte dei passeggeri. Insomma i viaggiatori hanno preferito “scelte percepite come meno rischiose”, per spostarsi.
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L’intelligenza artificiale
Nella lettera della compagnia si fa riferimento anche alla trasformazione tecnologica con l'arrivo dell’IA. Una parte delle attività amministrative e organizzative verrà automatizzata, anche nell’ambito di un processo di integrazione con Lufthansa. La missiva cita l’IA agentica capace di gestire alcuni compiti in modo autosufficiente. Per utilizzare al meglio questa tecnologia saranno assunte persone altamente specializzate nel settore dell’automazione e del machine learning.
Incentivi alle uscite
Ita specifica che la "ripartizione del personale eccedente", i "criteri di scelta" dei lavoratori interessati e la definizione di "incentivi all'esodo o di misure economiche aggiuntive", saranno parte "del confronto con i sindacati”. La Società intende procedere "all'intimazione dei recessi relativi a un primo gruppo di dipendenti entro e non oltre il 30 dicembre 2026, mantenendo la procedura attiva, in caso di accordo, per un secondo gruppo sino al 30 dicembre 2027", si legge nella lettera.
La formazione
L’azienda presenterà ai sindacati un “articolato piano formativo” che permetterà di “ricollocare internamente, anche tra reparti diversi, una parte significativa del personale”. La lettera prosegue spiegando che Ita “sta avviando, in parallelo alla procedura, un confronto con i sindacati” per massimizzare “i processi formativi al fine di attuare il più alto reimpiego del personale tramite l’acquisizione di skills compatibili con i nuovi processi”. Ma nonostante la formazione “è evidente sin da subito – si legge nella lettera – che non sarà comunque possibile il recupero delle eccedenze” di personale.
Il Pd attacca il governo
“La situazione continua a peggiorare di mese in mese nell'indifferenza del governo”, ha commentato il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo. “Presenteremo un'interrogazione per chiedere al governo di riferire con urgenza in Parlamento”. La vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Valentina Ghio, aggiunge: "Duecentoventisei lavoratori rischiano il posto in Ita Airways e il governo tace. Era stato presentato come il grande rilancio del vettore nazionale; il primo risultato concreto dell'ingresso di Lufthansa è invece una procedura di licenziamento collettivo per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Questa operazione porta la firma del governo Meloni, che ora non può fare lo spettatore. Pretendiamo che riferisca in Aula, con urgenza, su quali impegni siano stati assunti con Lufthansa in materia di occupazione, flotta e piano industriale, e dica con chiarezza come intende intervenire per evitare i licenziamenti e tutelare ogni lavoratore coinvolto". Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico ha invece dichiarato: “Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Ita Airways e delle organizzazioni sindacali. L'avvento dell'Intelligenza Artificiale Agentica deve creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo non licenziamenti forzati. Il governo chiarisca immediatamente le ragioni di questa scelta e quali garanzie intenda assicurare sul futuro occupazionale e industriale”.
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