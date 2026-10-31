“La situazione continua a peggiorare di mese in mese nell'indifferenza del governo”, ha commentato il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo. “Presenteremo un'interrogazione per chiedere al governo di riferire con urgenza in Parlamento”. La vicepresidente del gruppo del Pd della Camera, Valentina Ghio, aggiunge: "Duecentoventisei lavoratori rischiano il posto in Ita Airways e il governo tace. Era stato presentato come il grande rilancio del vettore nazionale; il primo risultato concreto dell'ingresso di Lufthansa è invece una procedura di licenziamento collettivo per piloti, assistenti di volo e personale di terra. Questa operazione porta la firma del governo Meloni, che ora non può fare lo spettatore. Pretendiamo che riferisca in Aula, con urgenza, su quali impegni siano stati assunti con Lufthansa in materia di occupazione, flotta e piano industriale, e dica con chiarezza come intende intervenire per evitare i licenziamenti e tutelare ogni lavoratore coinvolto". Andrea Casu, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e deputato del Partito Democratico ha invece dichiarato: “Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Ita Airways e delle organizzazioni sindacali. L'avvento dell'Intelligenza Artificiale Agentica deve creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo non licenziamenti forzati. Il governo chiarisca immediatamente le ragioni di questa scelta e quali garanzie intenda assicurare sul futuro occupazionale e industriale”.

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