Introduzione
A inizio luglio è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo dei vettori e dell’integrativo di Ita Airways. Dopo quella che le sigle sindacali hanno definito una “lunghissima trattativa”, Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTtrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp hanno siglato con la compagnia tricolore (di proprietà del ministero dell’Economia e di Lufthansa) l’ipotesi di accordo per il personale di terra e di volo. Grande soddisfazione è stata espressa dell'ad e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart e anche dai sindacati.
Quello che devi sapere
Le novità nel nuovo contratto collettivo
L’intesa prevede un aumento medio del trattamento economico complessivo del 30%, con un contratto che scadrà il 31 dicembre 2027, mentre l’integrativo di Ita arriverà al 31 dicembre 2028: le due scadenze saranno oggetto di un successivo allineamento. Tra le misure economiche, c’è un contributo una tantum differenziato per qualifica, da 1.480 euro per il personale di terra fino a 4.500 euro per i comandanti.
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Aumenti, ferie e diarie
Nel nuovo contratto sono previsti anche aumenti tabellari scaglionati per il personale navigante pari al 3% a settembre 2026, al 4% nel 2027 e al 5% nel 2028. C’è poi l’estensione della polizza sanitaria di categoria all’intero nucleo familiare a cui si aggiungono le ferie incrementate fino a 30 giorni con scatti legati all’età anagrafica, e un rafforzamento del fondo pensione (anche questo di categoria). Ma a cambiare è anche il sistema delle diarie, che era stato uno dei punti più discussi durante i negoziati. Nello specifico le diarie da orarie diventano giornaliere, con importi da 47 euro (per i voli nazionali) a 56 euro (per i collegamenti internazionali) fino a 77 euro per le tratte Nord America, Canada, Parigi e Londra. Per il personale di terra, invece, arrivano l’aumento dei buoni pasto a 10 euro, il potenziamento degli scatti di anzianità (dai 7 attuali a 10) e un welfare una tantum di 1.000 euro per il solo 2026.
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La soddisfazione del CEO Joerg Eberhart
L'ad e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart ha annunciato che “l'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro, che sarà sottoposta all'approvazione del cda della compagnia, rappresenta un risultato di grande importanza per Ita Airways e per tutte le nostre persone. È il frutto di un confronto serio e responsabile che ci consente di dare una risposta concreta ai dipendenti, valorizzando il loro contributo in una fase strategica e di grande rilievo per la crescita della compagnia”.
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Le misure dedicate al welfare
Entrando più in dettaglio Eberhart ha spiegato che “la revisione del trattamento economico era un passaggio necessario. Ma credo che anche, a maggior ragione, le misure dedicate al welfare e al wellbeing previste dalle intese raggiunte abbiano un valore ancora più strategico, sostenibile e duraturo, perché investono sulla qualità della vita delle nostre donne e uomini, sul loro coinvolgimento e sulla capacità della compagnia di crescere insieme a loro”.
Grande risultato sulla parte economica
Secondo i sindacati, “con l'intesa che riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra è stato raggiunto un grande risultato sia sulla parte economica sia normativa con avanzamenti in termini di salario e diritti, che ripaga le lavoratrici ed i lavoratori dei sacrifici sostenuti negli ultimi anni”. "Con il rinnovo si registrano infatti - spiegano le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali - aumenti economici complessivi medi del 30%, un 'una tantum' media di 2 mila euro ed un generale aumento economico per tutti i lavoratori e le lavoratrici”.
La tutela della vita privata
“Grandi risultati anche in termini di bilanciamento tempi di vita e di lavoro con l'introduzione di istituti nuovi che garantiscono la tutela della vita privata, e limitazioni alle turnazioni troppo gravose per il personale. Definito inoltre un aumento delle giornate di ferie, di riposo e degli scatti di anzianità, oltre all'allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie ed assicurative per tutto il personale”, hanno aggiunto i sindacato che sottolineano: “L'ipotesi di rinnovo sarà sottoposta all'ascolto di lavoratori e lavoratrici”.
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