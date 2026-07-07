Introduzione

A inizio luglio è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo dei vettori e dell’integrativo di Ita Airways. Dopo quella che le sigle sindacali hanno definito una “lunghissima trattativa”, Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTtrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp hanno siglato con la compagnia tricolore (di proprietà del ministero dell’Economia e di Lufthansa) l’ipotesi di accordo per il personale di terra e di volo. Grande soddisfazione è stata espressa dell'ad e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart e anche dai sindacati.