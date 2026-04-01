Grazie al network dell'alleanza i clienti potranno usufruire di check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dell'accesso alle lounge Star Alliance
Ita Airways è entrata ufficialmente in Star Alliance, diventando la 26esima compagnia della più grande alleanza dei cieli e collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l'aeroporto di Milano Linate con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. Grazie al network dell'alleanza i clienti potranno usufruire di check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dell'accesso alle lounge Star Alliance. "È un momento storico per la nostra compagnia, ciò che celebriamo oggi va oltre l'aspetto economico: l'ingresso in Star Alliance rappresenta per Ita Airways un passo decisivo nella nostra crescita, ampliamo significativamente la nostra presenza internazionale, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio più fluida", ha detto il numero uno della compagnia, Joerg Eberhart.
Le compagnie che fanno parte di Star Alliance
Con l’ingresso di Ita Airways, Star Alliance - la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo - si compone ora di 26 compagnie aeree, con oltre 17.500 voli giornalieri verso più di 1.160 aeroporti su una rete globale che copre più di 190 Paesi. Le compagnie aeree membri sono Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Ana, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, ItaA Airways, Lo T Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, Tap Air Portugal, Thai, Turkish Airlines e United. Ulteriori collegamenti sono garantiti dal Partner di collegamento Star Alliance, Juneyao Airlines. Ita Airways ha celebrato l’ingresso nell’Alleanza con una cerimonia al Terminal 3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino con l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways Joerg Eberhart, l’amministratore delegato di Star Alliance Theo Panagiotoulias e il chief commercial officer del Gruppo Lufthansa Dieter Vranckx.