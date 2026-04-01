Ita Airways è entrata ufficialmente in Star Alliance, diventando la 26esima compagnia della più grande alleanza dei cieli e collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e l'aeroporto di Milano Linate con oltre 1.150 destinazioni in tutto il mondo. Grazie al network dell'alleanza i clienti potranno usufruire di check-in unico, del riconoscimento reciproco dei programmi fedeltà e dell'accesso alle lounge Star Alliance. "È un momento storico per la nostra compagnia, ciò che celebriamo oggi va oltre l'aspetto economico: l'ingresso in Star Alliance rappresenta per Ita Airways un passo decisivo nella nostra crescita, ampliamo significativamente la nostra presenza internazionale, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio più fluida", ha detto il numero uno della compagnia, Joerg Eberhart.