Best Global Brand 2026, ecco la classifica dei marchi che valgono di più al mondoEconomia
Introduzione
Il 28 ottobre è stata pubblicata la Best Global Brand 2026, cioè la classifica dei 100 marchi che valgono di più al mondo. A stilare l’elenco, come ogni anno, è la società di consulenza Interbrand: per farlo, analizza i brand più forti e noti a livello globale. Nella lista del 2026 domina la tecnologia, mentre l’automotive è in calo e l’intrattenimento in crescita. E ci sono anche alcuni marchi italiani.
Quello che devi sapere
L’analisi
La Best Global Brand 2026 elenca i cento marchi più forti e noti al mondo. La classifica, arrivata alla 27esima edizione, è stilata da Interbrand. Quest’anno il valore complessivo dei brand presenti nell’elenco supera i 3,866 trilioni di dollari: nel 2025 il valore era di 3,575 trilioni e quindi in un anno si è registrato un incremento dell’8,1%. Per entrare nella classifica, spiega Interbrand, i brand devono avere determinati requisiti ed è per questo che possono non esserci dei marchi che ci si aspetterebbe di trovare.
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Il primo posto
A guidare la top 10 2026 dei marchi di maggior valore al mondo, per il 14esimo anno di fila, è lo stesso brand: Apple. La società vale 514,6 miliardi di dollari (+9% rispetto alla classifica del 2025).
Per approfondire: La classifica
La top 10
Anche il secondo posto è uguale alla classifica dello scorso anno: troviamo Microsoft, che vale 443,7 miliardi di dollari. Cambia, invece, il brand al terzo posto: sull’ultimo gradino del podio c’è Google (389,3 miliardi). Scivola al quarto posto Amazon (351,8 miliardi). Quinto posto per Samsung (105,2 miliardi), sesto per Nvidia (74 miliardi), settimo per Instagram (65,5), ottavo per Coca-Cola (60,3), nono per Toyota (59,5) e decimo per YouTube (58,9).
Per approfondire: La classifica del 2025
La crescita di Nvidia
A proposito di Nvidia, per il secondo anno di fila si tratta del brand che fa segnare la crescita più rapida in 12 mesi: nella classifica del 2026 ha fatto registrare un incremento del 71% che, dopo la crescita record del 2025 (+116%), l’ha portato per la prima volta nella top 10. Secondo gli esperti, a spingere la crescita del brand è soprattutto la produzione di chip per l’intelligenza artificiale.
I nuovi ingressi
Per quanto riguarda i nuovi ingressi nella classifica dei 100 brand, invece, questi i marchi che nel 2025 non erano in lista e nel 2026 ci sono: Zurich (#58), Hitachi (#90), GE Healthcare (#95), Hewlett Packard Enterprise (#99).
I settori
Per quanto riguarda i settori più importanti per valore complessivo, al primo posto troviamo sempre la tecnologia: i brand di questa categoria si attestano a 3,86 trilioni di dollari (+8% rispetto al 2025), che vuol dire circa metà del valore complessivo della classifica.
Al secondo posto, invece, c’è un sorpasso: non troviamo più l’automotive, che risulta in calo rispetto allo scorso anno, ma troviamo la categoria entertainment. Guardando ai brand dell’automotive, molti mostrano il segno negativo: Toyota -20%, Mercedes-Benz -19%, Bmw -18%, Audi -19%, Porsche -17%, Tesla -38%. In controtendenza rispetto al resto del settore, nell’automotive brand come Hyundai, Kia, BYD e Ferrari hanno continuato la crescita. Dall’altra parte, il settore dell’intrattenimento sale grazie a brand come YouTube e Netflix (+22%) e Spotify (+38).
Tra i settori più forti si conferma anche il luxury, ma quest’anno l’indagine mostra come ci sia una divisione tra i brand del settore che hanno registrato una crescita e quelli che invece sono in calo. In crescita, ad esempio, ci sono Hermes, Chanel, Cartier e Tiffany.
I brand italiani
Tra i 100 marchi presenti nella classifica Best Global Brand 2026 ci sono anche tre italiani. Il numero è stabile rispetto allo scorso anno e anche i nomi sono gli stessi: Ferrari, Gucci e Prada. In particolare, Ferrari cresce del 15% e si piazza al 51esimo posto. Gli altri due brand italiani, invece, perdono posizioni: Gucci scende dal 41esimo al 93esimo posto, mentre Prada registra un calo del 15% e va in 96esima posizione.
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