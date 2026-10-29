Per quanto riguarda i settori più importanti per valore complessivo, al primo posto troviamo sempre la tecnologia: i brand di questa categoria si attestano a 3,86 trilioni di dollari (+8% rispetto al 2025), che vuol dire circa metà del valore complessivo della classifica.



Al secondo posto, invece, c’è un sorpasso: non troviamo più l’automotive, che risulta in calo rispetto allo scorso anno, ma troviamo la categoria entertainment. Guardando ai brand dell’automotive, molti mostrano il segno negativo: Toyota -20%, Mercedes-Benz -19%, Bmw -18%, Audi -19%, Porsche -17%, Tesla -38%. In controtendenza rispetto al resto del settore, nell’automotive brand come Hyundai, Kia, BYD e Ferrari hanno continuato la crescita. Dall’altra parte, il settore dell’intrattenimento sale grazie a brand come YouTube e Netflix (+22%) e Spotify (+38).



Tra i settori più forti si conferma anche il luxury, ma quest’anno l’indagine mostra come ci sia una divisione tra i brand del settore che hanno registrato una crescita e quelli che invece sono in calo. In crescita, ad esempio, ci sono Hermes, Chanel, Cartier e Tiffany.