Premio Minerva ad aziende Virtuose, Donne Manager e Giovani Talenti

Si è svolta oggi, presso l’Ara Pacis di Roma, la cerimonia di premiazione 2026 della sesta edizione del Premio Minerva, promosso da Unindustria e Federmanager Roma per valorizzare l’eccellenza della cultura manageriale femminile nel tessuto produttivo di Roma e del Lazio.

«Il Premio promuove una cultura d’impresa inclusiva, riconoscendo nella parità di genere una leva strategica per la crescita e l’innovazione e valorizzando modelli di leadership capaci di ispirare le imprese – dichiara Giuseppe Biazzo Presidente di Unindustria – Per quanto concerne l'occupazione femminile nel Lazio, la nostra Regione presenta una situazione relativamente favorevole rispetto alla media italiana: nel secondo trimestre del 2026 il tasso di occupazione femminile regionale si è attestato al 57,9%, contro

il 54,8% nazionale. Resta però fondamentale rafforzare non solo la partecipazione delle donne al lavoro ma anche favorirne l’accesso a ruoli di responsabilità. Nel 2024, il nostro territorio si distingue con 6.450 donne dirigenti nel settore privato, pari al 28,7% del totale, la quota più alta in Italia, contro una media nazionale del 22,7%. Roma svolge un ruolo determinante, concentrando il 96% delle dirigenti del Lazio: 6.212 professioniste, pari al 19% del totale nazionale. Sono risultati importanti, ma c’è ancora molto da fare per superare le disparità di genere, garantire pari opportunità di crescita professionale e rendere la leadership femminile sempre più diffusa e rappresentativa nel mondo delle imprese».

«Premiare l’eccellenza delle donne manager significa valorizzare chi ogni giorno guida la competitività delle nostre imprese – ha dichiarato il Presidente di Federmanager Roma, Antonio Amato – gli ultimi dati INPS confermano che il Lazio è la prima regione in Italia per presenza femminile nella dirigenza privata, superando

la media nazionale di oltre 6 punti percentuali, mentre Roma si attesta come seconda provincia italiana per dirigenti donne dopo Milano. Tuttavia, le rilevazioni CONSOB 2025 mostrano che nelle società quotate, a fronte del 44% di donne nei Consigli di Amministrazione, le Amministratrici Delegate sono appena 17 e le Presidenti 21 in tutta Italia. Sul territorio regionale, invece, i dati fermi al 2023 evidenziano che il 69,8% delle imprese non ha alcuna donna nel CdA. Recentemente Federmanager Roma ha ottenuto la certificazione per la parità di genere grazie all'adozione di buone pratiche concrete, siamo convinti che è indispensabile superare questi ostacoli e colmare il divario salariale e di carriera. Tra i ruoli dirigenziali in Italia il gender pay gap tocca ancora la cifra inaccettabile del 30,8% (dati ISTAT). Il Premio Minerva celebra le manager e le imprese protagoniste di questo cambiamento per confermare il Lazio come modello d’eccellenza, in cui la leadership femminile contribuisca sempre più alle decisioni strategiche e allo sviluppo industriale del territorio».

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche Simona Renata Baldassarre, Assessore alle Pari Opportunità della Regione Lazio; Valeria Baglio Assessore alle Attività produttive del Comune di Roma, Paola Severino, Presidente della LUISS School of Law, già Ministro della Giustizia, che ha offerto un contributo di riflessione sui temi della leadership, del talento e della valorizzazione delle competenze. La tavola rotonda, moderata dal giornalista Rai Roberto Inciocchi, che ha visto la partecipazione di Alda Paola Baldi, vicepresidente di Unindustria con delega al Capitale Umano; Marisella Cardaci, coordinatrice di Federmanager Minerva Roma; e Maurizio Mosca, del Winning Women Institute ha rappresentato un’occasione per approfondire il ruolo delle politiche di genere, delle buone prassi aziendali e di una leadership inclusiva nel favorire la crescita delle organizzazioni e la competitività del sistema, come elementi concreti di crescita per le imprese ed il territorio.



I PREMIATI DELL’EDIZIONE 2026 MINERVA SONO:

CATEGORIA AZIENDE VIRTUOSE distintesi per l’adozione di buone prassi e politiche innovative in materia di parità di genere

Per le Grandi Imprese: LEONARDO ABBVIE ENEL ITALIA FIBERCOP PHILIP MORRIS ITALIA

Per le Medie Imprese: UNILEVER ITALIA MKT OPERATIONS

Per le Piccole Imprese: SELF GARDEN

CATEGORIA DONNE MANAGER che hanno saputo esprimere una leadership femminile trasformativa all’interno delle proprie organizzazioni:

Dott.ssa CINQUE Stefania Chief Transformation Officer - Direttore Risorse Umane e Organizzazione, Sistemi informativi, Immobiliare - RAI WAY

Dott.ssa CORTIS Loretana Executive Vice President, Direttore Affari Istituzionali – FINCANTIERI

Dott.ssa DANESE Maria Enrica Direttrice Corporate Communications & Sustainability di TIM

Ing. LERARIO Carmen Milena Antonella Head of Leonardo Space Services Centre of Excellence

Ing. NATALE Angela Chief Quality Officer - AVIO

CATEGORIA GIOVANI TALENTI premiati per le tesi di laurea dedicate alla parità di genere nel mondo del lavoro, alla valorizzazione del talento femminile e ai temi dell’inclusione e dell’empowerment: GIOVANNI DI FILIPPO

MARTINA GISSI

GIULIA ROSSI

AURORA VENTRIGLIA