Best Global Brands 2025, i marchi con più valore al mondo. CLASSIFICA

Best Global Brands 2025, quali sono i marchi con più valore al mondo? La classificaEconomia
Introduzione
Come ogni anno, la società di consulenza Interbrand ha stilato la Best Global Brands, la classifica sui cento marchi più forti a livello internazionale o come si legge nella spiegazione degli autori, “lo studio longitudinale più ampio al mondo sul ruolo dei marchi nel generare fatturato e creare valore di mercato”. L’edizione 2025, la 26esima dell’ormai tradizionale ranking, vede tre brand italiani nella top 100 e diverse new entry. In testa c’è sempre nettamente Apple. In calo i marchi del lusso e dell’automotive
Quello che devi sapere
Domina Apple, poi Microsoft e Amazon
Per il 13esimo anno di fila, al primo posto c’è Apple (470.9 miliardi di dollari). Il colosso di Cupertino viene da due anni consecutivi di flessione (-3,7% nel 2025, -3% nel 2024), ma mantiene una notevole distanza con gli inseguitori. Il podio è completato da Microsoft (388.5 miliardi) e Amazon (319.9 miliardi). Entrambe segnano buone crescite (+10,2 e +7,3% rispettivamente)
La top ten
Le prime dieci posizioni sono completate da Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Instagram, McDonald’s e Mercedes-Benz. Già dalle prime posizioni emerge un trend di settori più o meno in salute. Lusso e automotive sono in difficoltà, mentre le migliori performance arrivano da Big Tech, piattaforme di intrattenimento e aziende del comparto digital media
Le new entry
Nel report si contano ben 12 new entry o aziende rientrate in top 100, sintomo di buon dinamismo nella classifica. Si tratta di BlackRock (la più alta in 31esima posizione), Booking.com, Qualcomm, Aerospace, UNIQLO, Dell, Schneider Electric, Monster, Nasdaq, John Deere, BYD, Shopify
Il boom di NVIDIA
In quindicesima posizione in classifica c’è NVIDIA. L'azienda tecnologica statunitense, leader mondiale nel computing con intelligenza artificiale vale 43.2 miliardi di dollari ma soprattutto ha fatto registrare un incremento del 115.9%, record da quando viene stilata questo ranking
C’è anche l’Italia
Ferrari, Prada e Gucci sono i tre nomi italiani nella Best Global Brands 2025. La casa automobilistica di Maranello continua la sua crescita (+17,8%) e un valore di 15.4 miliardi di dollari, salendo dalla posizione 62 alla 54. Gucci invece scende dalla 41esima alla 69esima posizione (11.6 miliardi e -35%) mentre Prada è in 86esima posizione ma in crescita (+8.4% e 9 miliardi di valore), facendo seguito al balzo del 14% della scorsa edizione
I settori in calo e quelli in ascesa
Il lusso sta soffrendo l’instabilità globale, basti vedere i cali di valore anche di Louis Vuitton, Chanel e Dior. Così come è in crisi l’automotive: Tesla è scesa del 35%, Mercedes-Benz del 15%, Audi del 10,7 e Bmw del 10%. Bene invece le piattaforme di intrattenimento: Instagram è cresciuta del 27%, Facebook del 18%, YouTube del 61%, Netflix del 42%. Questi ultimi due brand sono stati, dopo NVIDIA, quelli con i maggiori incrementi di valore
La classifica completa
- Apple -3.7% $ 470.9 B
- Microsoft +10.2% $ 388.5 B
- Amazon +7.3% $ 319.9 B
- Google +8.9% $ 317.1 B
- Samsung -10.0% $ 90.5 B
- Toyota +2.0% $ 74.2 B
- Coca-Cola -1.9% $ 60.1 B
- Instagram +27.0% $ 57.3 B
- McDonald’s +0.1% $ 53.0 B
- Mercedes-Benz -15.0% $ 50.1 B
- Cisco +7.0% $ 48.7 B
- Louis Vuitton -4.9% $ 48.4 B
- YouTube +60.7% $ 48.4 B
- BMW -10.0% $ 46.8 B
- NVIDIA +115.9% $ 43.2 B
- Oracle +11.6% $ 42.1 B
- Disney -3.3% $ 41.4 B
- SAP +12.2% $ 41.3 B
- Facebook +18.2% $ 41.3 B
- Adobe +3.9% $ 41.0 B
- Hermès +17.8% $ 40.9 B
- IBM +5.6% $ 39.4 B
- Nike -25.9% $ 33.7 B
- Chanel -8.3% $ 30.5 B
- Tesla -35.2% $ 29.5 B
- J.P. Morgan +7.7% $ 29.2 B
- Allianz +19.9% $ 28.2 B
- Netflix +42.3% $ 28.0 B
- Honda -7.3% $ 24.8 B
- Hyundai +6.9% $ 24.6 B
- BlackRock NEW $ 23.7 B
- Booking.com NEW $ 23.5 B
- Visa +8.9% $ 23.0 B
- Sony +7.2% $ 22.3 B
- IKEA -8.6% $ 22.2 B
- MasterCard +14.0% $ 21.1 B
- Accenture -4.5% $ 20.9 B
- Pepsi -3.2% $ 20.3 B
- Qualcomm NEW $ 20.1 B
- PayPal +8.0% $ 19.8 B
- Zara +9.1% $ 19.4 B
- Salesforce +12.5% $ 19.2 B
- AXA +8.9% $ 18.3 B
- GE Aerospace NEW $ 18.2 B
- Airbnb +3.6% $ 17.9 B
- UPS -10.4% $ 17.9 B
- UNIQLO NEW $ 17.7 B
- Siemens +11.7% $ 17.6 B
- adidas +12.4% $ 17.4 B
- LEGO +18.4% $ 16.6 B
- Dell NEW $ 16.3 B
- Audi -10.7% $ 15.4 B
- Nintendo +34.2% $ 15.4 B
- Ferrari +17.8% $ 15.4 B
- Goldman Sachs +6.4% $ 15.3 B
- Volkswagen -9.1% $ 15.0 B
- Porsche -13.9% $ 15.0 B
- Spotify +19.9% $ 14.9 B
- L'Oréal Paris -0.9% $ 14.7 B
- Pampers -4.9% $ 13.8 B
- eBay +5.9% $ 13.7 B
- Citi -9.4% $ 13.1 B
- Nescafé -4.6% $ 12.9 B
- Uber +38.6% $ 12.8 B
- Schneider Electric NEW $ 12.7 B
- Budweiser +0.3% $ 12.0 B
- HP +3.2% $ 12.0 B
- H&M -12.7% $ 11.9 B
- Gucci -35.0% $ 11.6 B
- Monster NEW $ 11.5 B
- Intel -41.7% $ 11.5 B
- HSBC -8.2% $ 11.5 B
- Cartier +5.4% $ 11.2 B
- Philips -3.3% $ 10.6 B
- LinkedIn +9.3% $ 10.4 B
- Colgate -3.2% $ 10.4 B
- Santander +3.4% $ 10.3 B
- Gillette +1.0% $ 10.2 B
- Nestlé -13.7% $ 9.8 B
- Corona +11.9% $ 9.7 B
- Xiaomi +18.4% $ 9.5 B
- Nissan -32.5% $ 9.4 B
- Dior -10.1% $ 9.3 B
- Caterpillar +6.1% $ 9.2 B
- Nasdaq NEW $ 9.2 B
- Prada +8.4% $ 9.0 B
- 3M +0.5% $ 8.9 B
- John Deere NEW $ 8.8 B
- Kia +5.5% $ 8.5 B
- BYD NEW $ 8.1 B
- Danone -3.7% $ 8.1 B
- FedEx -6.2% $ 7.8 B
- Sephora +6.8% $ 7.7 B
- Tiffany & Co. +4.3% $ 7.6 B
- Pandora +6.7% $ 7.6 B
- Huawei +11.1% $ 7.6 B
- Range Rover +8.8% $ 7.2 B
- Nespresso +5.2% $ 7.0 B
- Shopify NEW $ 6.9 B
- DHL -5.7% $ 6.9 B
