Best Global Brands 2025, i marchi con più valore al mondo. CLASSIFICA

Ferrari, Prada e Gucci sono i tre nomi italiani nella Best Global Brands 2025. La casa automobilistica di Maranello continua la sua crescita (+17,8%) e un valore di 15.4 miliardi di dollari, salendo dalla posizione 62 alla 54. Gucci invece scende dalla 41esima alla 69esima posizione (11.6 miliardi e -35%) mentre Prada è in 86esima posizione ma in crescita (+8.4% e 9 miliardi di valore), facendo seguito al balzo del 14% della scorsa edizione

