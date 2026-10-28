Introduzione

Il tasso fisso continua a essere la soluzione preferita da chi vuole acquistare casa, ma cresce l'attenzione verso finanziamenti più flessibili. Secondo l'Osservatorio di MutuiOnline.it, a settembre il TAN medio dei mutui fissi con durata tra 20 e 30 anni è salito al 3,53%, il livello più alto dal novembre 2023. Per i finanziamenti variabili, invece, il dato ha raggiunto il 2,84%, rispetto al 2,58% di giugno. Nei primi nove mesi del 2026, il 92,3% delle richieste riguarda ancora il tasso fisso, mentre il variabile tradizionale raccoglie il 3,5%. Le formule alternative, tuttavia, guadagnano terreno: sia il variabile con cap sia il tasso misto rappresentano il 2,1% delle richieste, contro rispettivamente lo 0,2% e lo 0,8% del 2025.