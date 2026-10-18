Pensioni, quota 100 e divieto di cumulo: ecco cosa dice la Cassazione

Pensioni, quota 100 e divieto di cumulo: ecco cosa ha stabilito la CassazioneEconomia
Introduzione
Chi ha ottenuto il prepensionamento grazie a Quota 100, e nel periodo interessato ha svolto un’attività lavorativa continuativa in violazione delle clausole previste dalla misura, non è tenuto a restituire tutta la somma ricevuta nell’anno in questione ma solamente una cifra corrispondente al reddito da lavoro ottenuto. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha respinto una richiesta dell’Inps nel caso di un pensionato che nel 2020 non aveva rispettato il divieto di cumulo: l'istituto di previdenza aveva ottenuto ragione nei due gradi di merito, ma la Suprema Corte ha limitato il recupero.
Quello che devi sapere
Che cos’è Quota 100
Intanto, è necessario ricordare che cosa è Quota 100: si è trattato di una prestazione economica erogata a domanda ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno maturato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti per questa forma di pensione anticipata. I requisiti, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, erano di avere un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
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L’incumulabilità con reddito da lavoro
Tra le varie caratteristiche di questo istituto, come si può ancora leggere sulla pagina dedicata a Quota 100 sul sito dell’Inps, c’era anche l’incumulabilità con redditi da lavoro. Nel dettaglio la misura non era “cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui”.
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Cosa succede se si supera il limite
Sul sito dell’Inps si legge ancora: “La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei suddetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte”.
Che cosa è successo
E proprio su un caso relativo a una situazione del genere si è espressa nei giorni scorsi la Cassazione. Nello specifico un pensionato nel 2020 aveva svolto alcune collaborazioni restando sotto la soglia dei 5mila euro previsti dalla normativa. Tuttavia secondo l’Inps quelle attività non erano occasionali - come previsto e ammesso da Quota 100 - ma continuative, e dunque in violazione della normativa. E per questo aveva chiesto indietro tutto l’anno di pensione erogata.
Il nodo della cifra da restituire
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano dato ragione all’Istituto, stabilendo che il pensionato doveva restituire l’intero anno di pensione ricevuta con Quota 100. La Cassazione però ha parzialmente modificato le decisioni dei gradi precedenti: la Suprema Corte infatti ha confermato che il pensionato aveva svolto un lavoro non occasionale, in violazione della normativa, tuttavia non è tenuto a restituire l’intera cifra dell’anno ma solo la quota corrispondente alla cifra incassata tramite l’attività lavorativa.
Che cosa ha deciso la Cassazione
Nella sentenza la Cassazione ha scritto: "Il divieto di cumulo tra la pensione Quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all'intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito”.
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Il cambiamento di orientamento
La decisione della Cassazione - secondo quanto riportato da diversi media - rappresenta un cambiamento di rotta rispetto a quanto stabilito dalla stessa Corte nel 2024: in precedenza la Suprema Corte aveva infatti accolto la tesi della perdita dell’intera cifra annuale in caso di violazione della clausola relativa alle attività lavorative presente dentro Quota 100.
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