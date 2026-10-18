Pensioni, quota 100 e divieto di cumulo: ecco cosa dice la Cassazione

Introduzione

Chi ha ottenuto il prepensionamento grazie a Quota 100, e nel periodo interessato ha svolto un’attività lavorativa continuativa in violazione delle clausole previste dalla misura, non è tenuto a restituire tutta la somma ricevuta nell’anno in questione ma solamente una cifra corrispondente al reddito da lavoro ottenuto. A stabilirlo è stata la Cassazione, che ha respinto una richiesta dell’Inps nel caso di un pensionato che nel 2020 non aveva rispettato il divieto di cumulo: l'istituto di previdenza aveva ottenuto ragione nei due gradi di merito, ma la Suprema Corte ha limitato il recupero.