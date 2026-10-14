Dipendenti pubblici, quando spetta il pagamento per ferie non godute

La Legge 5 ottobre 2026, n. 174, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 30 settembre, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre ed è entrata in vigore, per le modifiche introdotte in sede di conversione, il giorno successivo, il 7 ottobre 2026. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2026, nel testo convertito, stabilisce che la nuova disciplina si applica alle ferie maturate successivamente a tale data. Non è quindi previsto un riconoscimento automatico dell'indennità secondo le nuove regole per tutti i giorni accumulati negli anni precedenti. Questo limite temporale, tuttavia, non esclude in assoluto la possibilità di rivendicare un compenso per le ferie pregresse. Le eventuali richieste devono essere valutate sulla base della normativa applicabile ai periodi interessati e dei principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed europea, che ha più volte contestato l'applicazione indiscriminata del divieto di monetizzazione. Per chi ha già cessato il servizio o intende far valere i propri diritti diventa quindi importante ricostruire la situazione individuale, verificando quante ferie siano rimaste inutilizzate e per quali motivi non sia stato possibile usufruirne. Occorre inoltre accertare se l'amministrazione abbia rispettato gli obblighi di informazione e abbia concretamente consentito al dipendente di assentarsi.

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