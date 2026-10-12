Per De Poli una seconda criticità riguarda l'adozione dell'IA nelle piccole e medie imprese laddove il “76% non ha investito né prevede di investire in IA" e solo il "7% ha avviato una formazione strutturata”. “Dobbiamo quindi creare un ponte tra chi sviluppa l'intelligenza artificiale e chi deve utilizzarla, favorendo una vera trasformazione digitale dei processi produttivi. La sfida è costruire un ecosistema in cui imprese, università e istituzioni lavorino insieme. Perché non basta comprare l'intelligenza artificiale: bisogna promuovere una vera trasformazione digitale, mettendo al centro la persona e non la macchina", spiega.

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