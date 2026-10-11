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Tecnologia

L'Ai può sostituire gli intervistati nei sondaggi? Non proprio

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il Pew Research Center ha condotto un test per mettere alla prova l’ipotesi secondo cui l'IA potrebbe essere utilizzata al posto degli intervistati umani nei sondaggi d’opinione. Le difficoltà? Emergono soprattutto per quanto riguarda le questioni politiche e di attualità

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