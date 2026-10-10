Un agente di intelligenza artificiale ha sfruttato una falla di progettazione in un sito web del governo statale per accedere gratuitamente a dati pubblici che normalmente richiedevano il pagamento di una tariffa. "Abbiamo informato la Casa Bianca su questi casi e notificato ogni agenzia coinvolta", ha scritto Anthropic nel suo rapporto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Lo riporta il Washington Post.

Comportamenti inappropriati Il Dipartimento di Stato Usa aveva reso noto ieri che un modello di test aveva presentato 19 richieste di visto ad agosto e un'altra a maggio utilizzando un modulo sul sito web del dipartimento. Anthropic ha dichiarato che una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti. In un caso, un agente di intelligenza artificiale ha sfruttato una falla di progettazione in un sito web del governo statale per accedere gratuitamente a dati pubblici che normalmente richiedevano il pagamento di una tariffa. In un altro caso, un agente di intelligenza artificiale ha inviato un modulo del governo federale nonostante le istruzioni contrarie. "Abbiamo informato la Casa Bianca su questi casi e notificato ogni agenzia coinvolta", ha scritto Anthropic nel suo rapporto.

I sistemi del Dipartimento non sono stati compromessi L'azienda ha affermato che gli incidenti l'hanno indotta a disattivare l'accesso a Internet per gli agenti di intelligenza artificiale durante tutti i test interni, in attesa di una revisione delle misure di sicurezza. Il Dipartimento di Stato ha dichiarato in un comunicato che le domande di visto erano incomplete e non sono state elaborate. "In nessun momento i sistemi del Dipartimento sono stati compromessi o hackerati dal modello di Anthropic", ha affermato il dipartimento.