Street food, in 10 anni conquistata l’Italia: +88,7% di nuove imprese

Tornando ai dati, se nel 2015 nel Nordovest erano registrate 498 imprese di street food, nel 2026 queste sono aumentate del 77,1% con 384 nuove aperture per un totale di 882 aziende. Il Nordest è il territorio in cui si è verificata la crescita maggiore, da 372 street food nel 2016 si è arrivati a 683 con 311 nuove registrazioni e una variazione dell’83,6%. Nel Centro nel 2016 le imprese erano 445, se ne sono aggiunte in dieci anni 302 portando il numero a 747 con aumento del 67,9%. Nel Sud e Isole c’erano 956 attività registrate nel 2016, oggi ce ne sono 1974 quindi 1018 in più con un aumento del 51,6%.