Salute, mangiare in compagnia protegge dalla depressione. Lo studio

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Salute, mangiare in compagnia proteggerebbe da depressione e demenza. Lo studio

Salute e Benessere
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A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri influenzerebbe la nostra salute mentale, riducendo il rischio di depressione e declino cognitivo

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Mangiare in compagnia può contribuire alla salute mentale riducendo il rischio di depressione e demenza. A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri è un modo “essenziale per creare legami e costruire fiducia”, riferisce la Bbc citando la ricerca. Dall'analisi, che ha coinvolto 9.361 donne di 60 anni o più, è emerso che la convivialità a tavola “influenza la nostra salute mentale”.

La ricerca

Nello specifico, lo studio del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Zhejiang evidenzia che “il numero di persone sedute attorno al tavolo durante i pasti era un chiaro indicatore del rischio di depressione”. Una tesi sostenuta anche da un team di ricercatori di Tokyo che, in un altro report, hanno scoperto che le persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni che aveva l'abitudine di mangiare da sole in famiglia avevano una probabilità cinque volte maggiore di sviluppare sintomi depressivi, rispetto a coloro che mangiavano in compagnia.

L'importanza del mangiare insieme

Secondo un altro studio condotto da alcuni studiosi giapponesi nel 2025, mangiare insieme potrebbe rallentare anche l'invecchiamento cerebrale. Stando alla ricerca, le persone che consumano pasti in solitudine presenterebbero “un volume cerebrale ridotto”, riferisce ancora la Bbc citando il report. Per gli esperti, quindi, il piacere di condividere i pasti con gli altri potrebbe contribuire a diminuire lo stress, noto fattore di rischio per il declino cognitivo. Inoltre, avere conversazioni durante i pasti potrebbe anche “fornire uno stimolo mentale che mantiene il cervello attivo fino alla vecchiaia”. 

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