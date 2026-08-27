Salute, mangiare in compagnia protegge dalla depressione. Lo studio

A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri influenzerebbe la nostra salute mentale, riducendo il rischio di depressione e declino cognitivo

Mangiare in compagnia può contribuire alla salute mentale riducendo il rischio di depressione e demenza. A sostenerlo è uno studio condotto da un team di ricercatori del Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie dello Zhejiang in Cina, secondo cui condividere i pasti con gli altri è un modo “essenziale per creare legami e costruire fiducia”, riferisce la Bbc citando la ricerca. Dall'analisi, che ha coinvolto 9.361 donne di 60 anni o più, è emerso che la convivialità a tavola “influenza la nostra salute mentale”.