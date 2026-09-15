Dal 1° ottobre parte la campagna gratuita contro il virus respiratorio sinciziale per i bambini nati tra aprile 2026 e marzo 2027, mentre dal 7 ottobre inizieranno le vaccinazioni antinfluenzali. Le somministrazioni saranno effettuate da pediatri, medici di base e centri vaccinali, con priorità Rsa, bambini da 6 mesi a 6 anni e over 60 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Regione Toscana dà il via alle nuove campagne di prevenzione sanitaria: dal 1° ottobre parte la profilassi gratuita contro il virus respiratorio sinciziale per tutelare i più piccoli dalla bronchiolite, mentre dal 7 ottobre scatta il piano di vaccinazione antinfluenzale. Lo rende noto l'agenzia d'informazione della Giunta.

"Strumenti di prevenzione fondamentali" "Sono due strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute, per il singolo e per la collettività", ha dichiarato l'assessora alla sanità, Monia Monni. Le vaccinazioni, ha aggiunto, proteggono dalle forme più gravi di malattia, tutelano le persone più fragili e contribuiscono a ridurre il ricorso alle cure e alle ospedalizzazioni, con un impatto positivo sulla sostenibilità del servizio sanitario regionale. L'offerta, anche per la stagione 2026-2027, sarà capillare e gratuita.

Campagna contro il virus respiratorio sinciziale La campagna, si spiega nella nota, è rivolta ai bambini nati tra il 1° aprile 2026 e il 31 marzo 2027. L'immunizzazione sarà offerta anche a bambini considerati a rischio elevato di complicanze. Le bambine e i bambini nati tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026 riceveranno una chiamata presso gli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Per i bambini nati dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027, l'immunizzazione avverrà nei punti nascita, prima della dimissione. L'offerta sarà integrata dai Centri vaccinali dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl. Nella campagna 2025-2026 la copertura ha raggiunto il 93%, tre punti in più rispetto all'anno precedente. Potrebbe interessarti Vittorio Veneto, cane positivo a rabbia: vaccino per 5mila animali

Campagna antinfluenzale Per l'influenza, dal 7 ottobre saranno vaccinati per primi gli ospiti delle Rsa. Dal 14 ottobre toccherà ai bambini dai sei mesi ai sei anni e agli adulti di 60 anni e oltre. Dall'11 novembre la vaccinazione gratuita sarà disponibile per tutte le altre categorie previste dalla circolare ministeriale. Le somministrazioni saranno effettuate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. I sessantenni e gli over 60 potranno prenotare anche presso le farmacie convenzionate che hanno attivato il servizio.