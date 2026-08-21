Dopo la morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite a Palermo, tra ieri e oggi le vaccinazioni con il siero esavalente nei centri cittadini sono in aumento: l'incremento stimato può arrivare al 10%. Ricoverato un cuginetto della piccola, con sintomi lievi: "È vaccinato, non è grave", assicura il direttore sanitario del Civico. L'Asp ha avviato l'indagine epidemiologica per rintracciare il paziente zero e ricostruire i contatti della famiglia

La morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite sta spingendo le famiglie di Palermo a vaccinarsi. Tra ieri e oggi, nei centri vaccinali della città, le somministrazioni del siero esavalente sono cresciute e, secondo le stime che circolano negli ambienti sanitari, l'incremento nelle prossime ore potrebbe toccare il 10%. Parallelamente, l'Azienda sanitaria provinciale ha fatto scattare l'indagine epidemiologica per individuare l'origine del contagio e ricostruire la rete dei contatti.

Il siero esavalente copre sei malattie: difterite ( cos'è ), tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e Haemophilus influenzae di tipo b. Riguarda anche gli adulti, che dopo i dieci anni sono chiamati ai richiami. La scomparsa della bambina ha avuto un effetto immediato sull'affluenza ai centri vaccinali palermitani, con un aumento delle richieste che le stime interne quantificano fino al 10%.

L'Asp di Palermo è al lavoro per rintracciare il paziente zero. L'indagine epidemiologica avviata subito dopo la diagnosi serve a stabilire tutti i contatti avuti dalla famiglia con parenti e amici, così da attivare la profilassi con antibiotici. La misura è già stata disposta per i medici degli ospedali Cervello e Civico che hanno avuto contatti con la piccola paziente.

Il cuginetto ricoverato: "Non è grave, è vaccinato"

Ricoverato nel reparto di malattie infettive pediatriche c'è anche un cuginetto di 4 anni della bambina. Le sue condizioni, spiega il direttore sanitario dell'azienda Civico Domenico Cipolla, non destano preoccupazione. "Sta discretamente, nel senso che ha la febbre e ha un po' di mal di gola, di placche, insomma nulla di più rispetto a una sindrome influenzale tipica", afferma il medico. Sul bambino è già stato eseguito un tampone, ma per un esito attendibile servono 48 ore: le notizie certe sono attese per l'indomani. "In ogni caso siamo tranquilli perché è vaccinato, e la malattia non può evolversi in forme gravi", aggiunge Cipolla.

Il direttore sanitario riferisce inoltre che i genitori e la famiglia allargata hanno effettuato la profilassi antibiotica e che tutti si stanno vaccinando. "Penso che casi mortali non ne abbiamo più, per fortuna, però dobbiamo capire e controllare", osserva, non escludendo la presenza di portatori sani una volta che il batterio inizia a circolare. Sulla dinamica del decesso, Cipolla precisa che la bambina è morta per l'effetto delle tossine prodotte dal batterio: "Le tossine sono sostanze proteiche che rimangono all'interno dell'organismo, non c'è pericolo di contagio".